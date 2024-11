Totti indagato per omessa dichiarazione dei redditi: nel mirino i guadagni dagli sponsor

Francesco Totti, bandiera ed ex capitano della Roma, è finito nel mirino della Procura di Roma per questioni fiscali. Come riporta l’edizione odierna del La Verità, la questione che coinvolge Totti riguarderebbe un’omessa dichiarazione dei redditi, che l’ex capitano giallorosso ha saldato in ritardo, versando all’Agenzia delle Entrate il dovuto, pari a oltre 200mila euro.

Ma fra la omissione e il saldo, nel mezzo c’è un’inchiesta dei finanzieri del Nucleo Pef della Guardia Finanza che hanno riscontrato le irregolarità e presentato il fascicolo al pubblico ministero Vincenzo Barba. Per questo, Totti è stato iscritto per reati tributari sul registro degli indagati e, per questo, oggi è sottoposto a due distinte inchieste.

Infatti, negli ultimi giorni è sotto indagine anche per la denuncia, arrivata dall’ex moglie Ilary Blasi, per abbandono di minore. La showgirl ha riferito come Totti abbia lasciato a casa da sola la figlia più piccola dei due in una giorno del maggio 2023. L’intervento delle forze dell’ordine nell’abitazione di Totti ha però riscontrato la presenza della babysitter con la bambina.

Tornando alla questione fiscale, da cui è partito un accertamento, sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti è finita la vita fuori dal campo di Totti, personaggio sempre più richiesto dagli sponsor per le loro campagne pubblicitarie. Ma proprio per questo, l’ex calciatore avrebbe dovuto aprire una partita Iva per regolarizzare la sua posizione contributiva mentre in un primo momento non lo ha fatto.

Inoltre, i finanzieri hanno ricostruito che il dovuto di Totti era una piccola somma poi lievitata con l’applicazione degli interessi, come previsto dalle norme. Benché, su suggerimento del suo avvocato Antonio Conte, il campione abbia regolarizzato la propria posizione contributiva, il pm lo ha convocato nei prossimi giorni in Procura per affrontare la contestazione.

Nella burrascosa separazione da Ilary Blasi, quest’ultima ha reso pubblici i presunti debiti da gioco di Totti, che sarebbero pari a oltre 3 milioni di euro. Un racconto che è finito nell’indagine della Guardia di Finanza, anche se subito accantonato visto che riguarda la sfera privata e non sembrerebbe esserci nulla di riguardante per le indagini che si concentrano sui contratti sottoscritti da Totti con molti sponsor negli ultimi anni.