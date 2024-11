Ufficiale, Gabbia rinnova con il Milan: stipendio raddoppiato per il difensore

«AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Matteo Gabbia fino al 30 giugno 2029.nMatteo, classe ’99, indossa la maglia rossonera dall’età di 12 anni; con la sua determinazione e il suo contributo, sia in campo che fuori, incarna fedelmente i valori del Club. Dopo le 84 presenze e i 5 gol totalizzati fino a oggi, il Milan e Matteo continueranno a scrivere la loro storia insieme».

Attraverso questa nota ufficiale, il Milan ha annunciato il rinnovo di contratto di Matteo Gabbia, che resterà in rossonero fino al termine della stagione 2028/29. Il calciatore è diventato importante per i club già nella passata stagione, quando è rientrato in Italia dopo i sei mesi di prestito in Spagna, con la maglia del Villarreal.

Gabbia stipendio Milan – Le cifre dell’accordo

Il rinnovo di contratto porta anche uno stipendio raddoppiato a Matteo Gabbia, che passa così da 1 a 2 milioni di euro netti. Il suo costo a bilancio crescerà così dai precedenti 1,85 milioni lordi a 3,7 milioni lordi. Non è presente invece alcuna quota ammortamento, dal momento in cui Gabbia è un calciatore cresciuto nel settore giovanile.