Inter: «Attesi ricavi per 70 milioni dalla prima fase della nuova Champions»

L’Inter si attende ricavi per circa 70 milioni di euro solamente dalla prima fase della nuova Champions League. Lo stima il club nerazzurro all’interno della trimestrale chiusa al 30 settembre 2024 di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società guidata dal fondo statunitense Oaktree.

«La stagione sportiva in corso (2024/2025) è la prima del nuovo ciclo triennale UEFA, che introduce un nuovo formato per la Champions League (UCL) e altre competizioni, e per il quale i ricavi netti totali distribuibili ai club partecipanti sono aumentati di circa il 22% rispetto al ciclo precedente», si legge nel documento del club nerazzurro.

«In base alle risorse disponibili a livello UEFA e al modello di distribuzione in vigore, prevediamo per MediaCo ricavi garantiti nell’ordine di 70 milioni di euro solo per la partecipazione alla fase iniziale del torneo. Questo importo può aumentare in base al progresso della squadra nella competizione», recita ancora nel documento.

Guardando solamente alla prima fase – e senza considerare il passaggio agli ottavi di finale – Calcio e Finanza ha stimato finora oltre 59 milioni di euro. Una cifra in linea con le attese dell’Inter, considerando che all’appello mancano le ultime partite del girone unico e la quota per il piazzamento in classifica, nell’ordine di qualche milione di euro.

«Per quanto riguarda i ricavi UEFA, sottolineiamo infine che, sulla base dei risultati consolidati del gruppo per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2024, prevediamo di aver nuovamente raggiunto l’obiettivo finanziario stabilito dal Settlement Agreement. Pertanto, non ci aspettiamo che alcun contributo finanziario venga trattenuto dai premi in denaro previsti per la stagione sportiva 2024/25», conclude l’Inter.