CVC, non solo calcio: maxi polo da 4 mld con la fusione Angelini-Recordati

Recordati e Angelini sono in manovra per creare un polo italiano nella farmaceutica e nella salute con oltre 4 miliardi di fatturato. Lo scrive Il Corriere della Sera, lo schema dell’operazione contempla l’unione delle due aziende con il sostegno di una cordata di investitori finanziari. Angelini potrebbe conferire nel perimetro di Recordati le attività di Angelini Pharma a fronte di un aumento di capitale dedicato agli azionisti del gruppo farmaceutico con sede a Roma.

Allo stesso tempo, Angelini e gli advisor starebbero lavorando alla formazione di una cordata per raccogliere fino a 2 miliardi, utili a rilevare un pacchetto corposo di azioni da CVC, il fondo che nel recente passato ha tentato l’ingresso in Serie A e che attualmente è partner di Liga spagnola e Ligue 1 francese in operazioni miliardarie.

All’esito di questo riassetto, i nuovi investitori diventerebbero i soci di riferimento del nuovo gruppo, con una quota intorno al 40%, mentre CVC manterrebbe una partecipazione minoritaria, ma comunque significativa. Sul dossier sono già al lavoro Rothschild e Morgan Stanley per Angelini, Barclays per Recordati. Trattandosi di un’aggregazione industriale, l’operazione non dovrebbe necessariamente contemplare l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su Recordati che in Borsa capitalizza 10,8 miliardi.

La struttura dell’operazione è delineata, ma resta da sciogliere il nodo del prezzo. Stando ad alcune ricostruzioni, la questione potrà essere risolta attorno a metà dicembre quando è previsto un confronto tra le parti. Se l’affare andrà in porto, nascerà una big pharma italiana con attività che spaziano dai farmaci generici a quelli per le malattie rare. A guidarlo dovrebbe rimanere l’attuale CEO di Recordati, Robert Koremans.

Angelini Pharma, produttore fra l’altro di Tachipirina e Amuchina, ha 3.000 dipendenti, distribuiti su cinque siti produttivi, e vende i suoi prodotti in oltre 70 Paesi. Il gruppo ha chiuso il 2023 con ricavi per oltre 1,2 miliardi. Sotto la gestione di CVC, Recordati ha invece realizzato diverse acquisizioni, superando nel 2023 i due miliardi di ricavi con un ebitda di 770 milioni.