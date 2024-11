La stagione 2024/25 non è ancora arrivata al giro di boa e le indiscrezioni sulle magliette delle squadre per la prossima annata stanno iniziando a circolare con una certa insistenza. L’ultima novità arriva in merito alle tre divise da gioco della Juventus.

Juve maglie 2025 2026 – Presentazione per il Mondiale per Club

Secondo quanto riporta Footy Headlines in collaborazione con l’account La Maglia Bianconera, la prima divisa bianconera 25/26 sarà presentata al pubblico a inizio maggio 2025, mentre la seconda sarà disponibile circa fra fine maggio e inizio giugno. Una scelta di marketing legata all’inizio del Mondiale per Club, a cui la Juve parteciperà a partire dal 15 giugno 2025 e che si terrà negli Stati Uniti.

Juve maglie 2025 2026 – I dettagli dei tre kit

Non solo, ci sono indiscrezioni anche sulla terza maglia. E queste saranno le caratteristiche principali per ognuna delle tre divisi bianconere 2025/26, firmate sempre da Adidas, mentre non si conosce ancora quale sarà il main sponsor, visto che quest’anno compare il marchio benefico Save the Children:

La divisa home introduce un nuovo design delle strisce e il ritorno del colore rosa

introduce un e il ritorno del La maglia away è stata descritta come la più “audace” dell’intera collezione Adidas 2025/26

è stata descritta come la La divisa third rende omaggio ai vigneti piemontesi, un paesaggio culturale famoso nella zona di Torino.

La prima maglia combina i classici colori bianco e nero del club con loghi rosa, un’innovazione assoluta nella storia della società piemontese. La seconda maglia della Juve sarà prevalentemente azzurra, di una tonalità chiara, con loghi bianchi e dettagli di un giallo opaco. Mentre la terza dovrebbe vedere il colore viola come predominante, con loghi color vaniglia e colletto e polsini verdi con rifiniture viola scuro e vaniglia.