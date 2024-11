Real, previsti ricavi oltre il miliardo e conti in utile anche nel 2024/25

Ricavi per oltre 1,1 miliardi di euro e conti in utile per 20 milioni. Sono queste le previsioni per la stagione 2024/25 del Real Madrid, il primo club calcistico a toccare quota un miliardo di ricavi. Un risultato raggiunto durante la stagione 2023/24 e che sarà replicato, e addirittura migliorato, durante il 2024/25 secondo la società presieduta da Florentino Perez.

Real Madrid previsioni 2024 2025 – I ricavi dei Blancos

Nel dettaglio, nell’esercizio 2024/25 si stimano ricavi complessivi pari a 1.127,9 milioni di euro, registrando un aumento di 54,7 milioni di euro (+5%) rispetto all’esercizio 2023/24. La crescita dei ricavi si basa principalmente sullo sfruttamento dello stadio (+14%, a quota 362 milioni di euro) e sul marketing (+8%, a quota 460 milioni di euro).

Si prevedono contestualmente delle riduzioni in altre aree di business:

Competizioni: la diminuzione (-10%) si deve principalmente al fatto che si è stimato di raggiungere i quarti di finale della Champions League, rispetto alla vittoria del titolo nell’esercizio precedente. Questa riduzione supera i ricavi derivanti dalla partecipazione alla Supercoppa UEFA e alla Coppa Intercontinentale FIFA. Non sono stati inclusi ricavi per il nuovo Mondiale per Club FIFA , data l’assenza di informazioni precise.

la diminuzione (-10%) si deve principalmente al fatto che si è stimato di raggiungere i quarti di finale della Champions League, rispetto alla vittoria del titolo nell’esercizio precedente. Questa riduzione supera i ricavi derivanti dalla partecipazione alla Supercoppa UEFA e alla Coppa Intercontinentale FIFA. Non sono stati inclusi ricavi per il nuovo , data l’assenza di informazioni precise. Televisione: la diminuzione (-5%) è dovuta alla riclassificazione contabile dei ricavi UEFA precedentemente contabilizzati come diritti TV, ora inclusi nei ricavi da competizioni secondo i nuovi criteri di ripartizione UEFA per il format 2024/25. Tuttavia, i ricavi complessivi stimati dalla UEFA per il nuovo formato sono simili (+3%) a quelli dell’anno precedente. Per quanto riguarda la competizione nazionale, dopo una riduzione (-1,2%) nel 2023/24, la Liga prevede un incremento del 3,6% per il 2024/25.

Real Madrid previsioni 2024 2025 – I costi del club spagnolo

Per quanto riguarda i costi, il Real Madrid prevede un dato in calo a circa 911 milioni di euro. Sulla cifra pesano soprattutto i costi per il personale, che diminuiscono del 4%, principalmente per la riduzione dei premi legati ai successi sportivi dell’anno precedente, ma che toccano comunque quota 482 milioni di euro in totale.

I costi operativi aumentano invece del 6%, soprattutto per le risorse legate all’aumento dei ricavi e alla gestione del nuovo stadio. Tuttavia, diminuiscono i costi per il prestito temporaneo di giocatori della prima squadra e per le competizioni sportive, rispetto alla Champions League vinta l’anno scorso.

Real Madrid previsioni 2024 2025 – EBITDA e utile

Sulla base di questi dati, il Real Madrid prevede un EBITDA di 216 milioni di euro, con un incremento di 72,4 milioni di euro (+50%) rispetto all’anno precedente. L’utile prima delle imposte arriva a quota 28,4 milioni di euro (+43%), mentre l’utile netto è in crescita a 20,2 milioni di euro (+29%), attribuibile a migliori performance operative e all’assenza di alcuni costi straordinari registrati nell’anno precedente.