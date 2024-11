Real, Perez vuole aprire il capitale a soci e investitori: «Il club vale 10 miliardi»

Florentino Pérez vuole definire il futuro del Real Madrid oltre la durata del suo mandato. Il presidente del club della Liga spagnola ha annunciato un prossimo referendum in cui i soci saranno chiamati a votare su una “proposta di riorganizzazione societaria”, di cui al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli. Tuttavia, si vocifera in alcuni ambienti di un modello ibrido tra quello del Bayern Monaco e una SAD (Sociedad Anónima Deportiva) tradizionale, con la Fondazione che manterrebbe il controllo della maggioranza azionaria, permettendo agli attuali soci di acquistare azioni e, potenzialmente, aprendo la porta a investitori istituzionali.

Il numero uno del club della capitale spagnola ha anticipato che il nuovo sistema sarà progettato per «assicurare il nostro futuro, proteggerci dalle minacce che affrontiamo e, soprattutto, garantire che i soci siano i veri proprietari del nostro club, proprietari reali del nostro patrimonio economico e a pieno titolo». In altre parole, sembra che si permetterà agli attuali 94.000 soci di diventare azionisti.

La valutazione del Real Madrid sarà molto alta, e resta da vedere quanti soci potranno permettersi di ottenere questa doppia condizione. Pérez ha dichiarato che il 100% del capitale non sarà valutato meno di 10 miliardi di euro, il che renderebbe il Real Madrid la proprietà sportiva più preziosa al mondo. «Si parla di 6 miliardi, 7 miliardi…vi dico che il nostro patrimonio vale più di 10 miliardi di euro, e questo è importante, perché non ce lo portino via, dato che è molto appetibile», ha spiegato.

Per fare un confronto, la maggiore transazione per una franchigia sportiva negli Stati Uniti è stata quella dei Washington Commanders della NFL per 6,1 miliardi di dollari nel 2023. Tra le ragioni alla base di questa decisione ci sono la solidità finanziaria del club, il forte posizionamento negli ambienti digital e il rinnovato Santiago Bernabéu, un progetto da oltre 1 miliardo di euro.

«Il Real Madrid è diventato il primo club di calcio a superare il miliardo di euro di ricavi. […] I risultati finanziari della stagione 2023/24 riaffermano la nostra posizione come uno dei club più solidi e di successo al mondo», ha sottolineato Florentino Pérez.