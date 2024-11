Stadio Milan, Giuseppe Bonomi nominato presidente di SportLifeCity

Giuseppe Bonomi è stato nominato nuovo presidente di SportLifeCity, la società il cui 90% è stato rilevato oltre un anno fa dal Milan nell’ambito del progetto per la realizzazione di un nuovo stadio a San Donato Milanese. Il club rossonero acquistò l’80% della società da Cassinari & Partners SRL (C&P) e il 10% da Compagnia Finanziaria Sviluppo Immobiliare SRL (CFS), con la C&P rimasta azionista di minoranza con il 10% delle quote.

Il 28 ottobre scorso, l’assemblea dei soci di SportLifeCity si è riunita per l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2024, chiuso con perdite per poco più di 440mila euro. Perdite che – come può rivelare Calcio e Finanza sulla base di documenti ufficiali – sono state interamente coperte dal Milan, ricordando che RedBird tra il 2022/23 e il 2023/24 ha stanziato complessivamente 55 milioni per il progetto stadio.

Il presidente di SportLifeCity era Roberto Masi, che tuttavia lo scorso 11 ottobre si è dimesso dal proprio incarico, a seguito della fine del suo rapporto di lavoro con il Milan. Si è così resa necessaria la nomina di un nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

La scelta è quindi ricaduta su Giuseppe Bonomi, che in passato è stato advisor del Milan per il nuovo stadio a San Siro e che ora sta lavorando anche al progetto per San Donato. Per il suo nuovo incarico, Bonomi percepirà 8mila euro lordi annui.