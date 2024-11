I tifosi non pagano le multe comminate al club: il Barça chiude un settore dello stadio

Il Barcellona ha deciso di chiudere un settore dello stadio Olimpico di Montjuic fino a data da destinarsi. Una misura resa necessaria a «a causa del mancato rispetto degli obblighi assunti» da parte di diversi gruppi della Grada d’Animació.

Continuando a leggere la nota, il Barça ricorda «le ripetute avvertenze» rivolte ai diversi gruppi di animazione (Almogàvers, Front 532, Nostra Ensenya e Supporters Barça) per «recuperare l’importo delle sanzioni imposte al club per il loro comportamento nella Grada durante la scorsa stagione».

La cifra in questione è di circa 21.000 euro, derivanti da «quattordici procedimenti disciplinari per comportamenti contrari alle normative vigenti nella zona di animazione» avviati durante la stagione passata. Inoltre, il club conferma come siano stati concessi ai diversi collettivi «fino a tre termini distinti per adempiere ai loro obblighi», l’ultimo dei quali è scaduto ieri a mezzanotte «senza alcun risultato».