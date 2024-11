Fiorentina in stato di grazia anche sui social. I media premiano Genoa e Verona

MediaScore 13esima giornata – Come cambia la classifica social

Osservando la classifica non mancano comunque le variazioni di posizioni. Oltre all’ottimo risultato del Genoa, che con 5.300 menzioni guadagna sette posizioni, soprattutto per il cambio di allenatore in corsa e l’arrivo di Patrick Vieira, si registra anche la crescita del Verona (più nove posizioni con 3.500 menzioni), dovuta però in larga parte alle critiche ricevute dopo la sconfitta per 5-0 contro l’Inter.

MediaScore 13esima giornata – I temi del dibattito

Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

La terza “prima volta” di Claudio Ranieri

Dopo gli esoneri di Daniele De Rossi e Ivan Juric, la Roma ha riabbracciato Claudio Ranieri, che ha esordito ancora una volta sulla panchina giallorossa nella gara contro il Napoli. Al di là del risultato negativo, i tifosi hanno accolto con entusiasmo il ritorno del tecnico romano, che aveva già dato l’addio al mondo del calcio pur confessando di essere disposto a tornare solo per il Cagliari, la sua prima squadra da allenatore, e appunto per la Roma. Anche i tifosi avversari hanno tributato Ranieri sui canali social, ammirando la scelta di cuore di tornare sulla panchina della Roma in una stagione travagliata come quella che sta vivendo la società dei Friedkin.

Del Piero alla FIGC

È diventata subito virale l’indiscrezione riportata nella giornata di domenica secondo la quale Alessandro Del Piero sarebbe pronto a candidarsi contro Gabriele Gravina alle prossime elezioni di presidenza della Federazione, in programma il prossimo 3 febbraio. Il termine per presentare le candidature scade il giorno di Natale, ma sembra che l’annuncio di Del Piero possa arrivare già in questa settimana, forse durante la due giorni di Champions League che l’ex capitano della Juventus commenterà negli studi Sky. I tifosi online si sono già schierati: tantissimi i commenti di apprezzamento, soprattutto di chi ritiene che alla guida del calcio italiano debba esserci una figura sportiva che abbia vissuto dall’interno le dinamiche tra giocatori e società. Altri, invece, ritengono che Del Piero potrebbe non avere l’esperienza manageriale necessaria per rivestire un ruolo così delicato.

MediaScore 13esima giornata – La classifica media

La Juventus riconquista il primo posto. Dopo essere stata scavalcata dall’Inter e dal Napoli nell’ultima giornata, la Juventus si riporta al primo posto della classifica dei media tradizionali e online: i bianconeri ottengono 16.433 citazioni e superano sia campani sia nerazzurri, fermi rispettivamente a 14.304 e 13.970 menzioni.

Questo il verdetto di MediaScore sulle conversazioni media e web dei 20 club di Serie A, in riferimento alla 13esima giornata. L’indagine effettuata restituisce una classifica che registra le menzioni ottenute da ciascuna società all’interno di articoli pubblicati su media tradizionali e online.

Anche in questa classifica sorprendono i posizionamenti del Genoa, che guadagna sette posizioni con 5.290 citazioni, e del Verona, tredicesimo con 3.299 citazioni.