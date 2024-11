Emirates svela un aereo speciale per celebrare il 125° anniversario del Milan

Emirates, Official Airline Partner e Principal Partner del Milan, ha svelato una nuova speciale livrea per il suo A380, che presenta gli iconici colori del club rossonero per celebrare i suoi 125 anni di eccellenza e il suo impatto generazionale nel calcio mondiale.

Entrambi i lati della fusoliera dell’A380 di Emirates sono stati decorati con vivaci bande rosse e nere, ispirate al logo del Milan. Lo stemma ufficiale, che mostra la bandiera di Milano e l’acronimo “ACM” con l’anno di fondazione del club, è stato posizionato a lato della scritta “Milan 125”. Il fianco opposto presenta invece la silhouette di un giocatore con indosso la maglia Emirates “Fly Better” del club mentre calcia un pallone in aria, simbolo dello spirito di ambizione e innovazione della partnership tra il Milan e Emirates.

I tifosi milanisti di tutto il mondo avranno la possibilità di vedere la nuova speciale livrea rossonera in volo sulle tratte della compagnia aerea a partire dal 26 novembre. La livrea dell’A380 di Emirates per il 125° Anniversario del Milan è stata progettata, prodotta e installata interamente dai team dell’Emirates Engineering Aircraft Appearance Centre.

Emirates è diventato partner del Milan nel settembre 2007, entrando a far parte dei Top Institutional Sponsor dal successivo anno. L’accordo di sponsorizzazione della maglia è stato visibile per la prima volta durante la stagione 2010/2011, connettendo Emirates agli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo. Da allora, Emirates è comparsa sulle maglie del Milan in gare ufficiali e non solo, con quasi 1.000 gol segnati da calciatori rossoneri che portavano il marchio della compagnia aerea sulla maglia.

Come parte del 125° Anniversario del Milan, la speciale livrea di Emirates è un audace tributo al ricco patrimonio e all’influenza globale del club. Questa collaborazione unica non soltanto onora il passato leggendario dei rossoneri, ma simboleggia anche la forza duratura di una partnership radicata nei valori condivisi di innovazione, tradizione ed eccellenza. Insieme, Milan ed Emirates continuano a ispirare una nuova generazione di tifosi, unendo passato, presente e futuro sotto una visione condivisa.