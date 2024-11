Del Piero in corsa per la FIGC? Come funziona l'elezione del presidente

Come funziona l’elezione del presidente della FIGC? Mentre il numero uno uscente della Federcalcio, Gabriele Gravina, non ha ancora sciolto le riserve sulla sua ricandidatura, la corsa alla presidenza della FIGC si concentra su un nuovo potenziale nome. Si tratta di Alessandro Del Piero, ex fantasista della Juventus, che sarebbe tentato dalla possibilità di intraprendere questo percorso, magari con il sostegno della Serie A.

Se la “macchina” si dovesse mettere in moto ufficialmente, a candidare Del Piero dovrà essere una componente. In pratica, dovrebbe indicarlo come proprio volto per la presidenza FIGC la maggioranza di una tra: Assocalciatori, Associazione allenatori o una delle leghe. E potrebbe essere proprio la Lega Serie A, alla ricerca di una figura unitaria, in grado di mettere d’accordo le società in vista dell’elezione che si terrà il prossimo 3 febbraio 2025.

Ma come funziona l’elezione del presidente della FIGC? Ad eleggere il presidente federale saranno 274 delegati in rappresentanza delle società di Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti, di Associazione italiana calciatori e Associazione italiana allenatori, che voteranno però secondo pesi ponderati. Ovvero ci sono delegati il cui voto peserà più degli altri.

Elezione presidente FIGC come funziona? Il peso dei delegati

Ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, il complesso dei voti spettanti ai delegati è pari a 516 voti: ovvero ciascuno delegato pesa in termini di voti secondo il peso della percentuale della propria componente. Questa la suddivisione dei delegati dell’assemblea elettiva che si terrà a febbraio del prossimo anno:

Serie A – 20 delegati (il voto di ciascuno ne vale 4,644 per una somma complessiva di 92,88), il 18%;

Serie B – 20 delegati (1,548, per una somma totale di 30,96), il 6%;

Lega Pro – 57 delegati (1,086, per una somma totale di 61,902), il 12%;

LND – 99 delegati (1,772, per una somma totale di 175,428), il 34%;

Calciatori – 52 delegati (1,984, per una somma totale di 103,168), il 20%;

Allenatori – 26 delegati (1,984, per una somma totale di 51,584), il 10%.

Elezione presidente FIGC come funziona? Presentazione candidature e delegati

I Delegati per le società delle Leghe professionistiche sono i Presidenti dei club (20 LNP Serie A, 20 LNP Serie B, 57 Lega Pro) o i loro rappresentanti; i Delegati per le società della LND (99), per gli atleti (52) e per i tecnici (26) sono quelli eletti secondo i rispettivi regolamenti.

Per quanto riguarda invece la presentazione delle candidature, «i candidati all’elezione di Presidente Federale e di Consigliere Federale, diverso dai membri di diritto, devono presentare la candidatura alla Segreteria Generale almeno quaranta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea e le candidature devono essere pubblicate sul sito federale, con link diretto dalla homepage, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea stessa».

Elezione presidente FIGC come funziona? Modalità di voto e quorum

Le votazioni avranno luogo a scrutinio segreto con sistema di voto elettronico. Il Presidente Federale sarà eletto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. In presenza di un solo candidato o di due candidati, verranno effettuati sino a tre scrutini per individuare il Presidente eletto. In presenza di più di due candidati, se nessuno all’esito del primo scrutinio risulta eletto, si procede sino a due turni di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.