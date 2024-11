Dortmund, azienda di armi come sponsor: il club lancia un referendum tra i soci

L’amministratore delegato del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha proposto di indire un referendum tra i 218.000 soci del club per raccogliere opinioni sul controverso accordo di sponsorizzazione multimilionario con il principale produttore di armi tedesco, Rheinmetall.

Parlando durante l’Assemblea Generale Annuale del club, Watzke ha dichiarato: «Vorrei che ottenessimo un quadro completo delle loro opinioni». L’accordo triennale, annunciato a maggio, include iniziative di marketing, pubblicità e hospitality ed è valutato intorno ai 20 milioni di euro. Tuttavia, l’intesa ha suscitato critiche sia tra i tifosi del Dortmund sia al di fuori del club.

Domenica, alcuni soci si sono opposti pubblicamente all’accordo, costruendo carri armati finti e allestendo un banchetto informativo per sensibilizzare sul tema. In una votazione non vincolante tenutasi il primo giorno dell’assemblea, 556 soci su 855 presenti hanno votato contro l’accordo, 247 a favore e 52 si sono astenuti.

Watzke, che lascerà il ruolo nel 2025 dopo 20 anni alla guida del club, ha definito il risultato della votazione un «segnale chiaro» contro l’accordo, pur precisando che rappresenta solo una «prima indicazione» a causa del campione ridotto di presenti. «È lo 0,25% dei nostri soci», ha sottolineato il 65enne. Domenica, Watzke ha difeso l’accordo, ammettendo però che gli ha causato molte notti insonni: «È stata una decisione difficile che mi ha segnato personalmente, ma la sostengo», ha aggiunto.