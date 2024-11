Formula 1, Ferrari in lotta per il titolo costruttori: i risultati che premiano il Cavallino nel duello con McLaren

Il GP di Las Vegas ha consegnato il quarto titolo consecutivo di campione del Mondo Formual 1 a Max Verstappen, che con la sua Red Bull si è piazzato quinto, davanti al rivale stagionale Lando Norris della McLaren.

Ma dopo due successi consecutivi della Red Bull, quest’anno il titolo costruttori cambierà proprietario. A due gare della fine, a cui si aggiunge anche una Sprint Race, a giocarsi la vittoria finale sono McLaren e la Ferrari. Queste due scuderie si giocheranno il tutto per tutto in Qatar (compresa la Sprint) e ad Abu Dhabi.

Cosa deve fare Ferrari per vincere mondiale costruttori – La classifica attuale

Il Gran Premio di Las Vegas ha visto le Ferrari di Sainz e Leclerc chiudere a cavallo del podio, rispettivamente, terza e quarta. Accoppiata anche per la McLaren, ma leggermente più dietro, con Norris sesto e Piastri settimo. Un weekend positivo quindi per il Cavallino, anche se la grande prestazione delle Mercedes non ha permesso a pieno di sfruttare il migliore passo gara rispetto ai rivali della McLaren.

Ricordando che la classifica costruttori non è altro che il risultato della somma dei punti conquistati dai piloti di una scuderia, ecco come si presenta la situazione a due GP (più la Sprint) con la Ferrari che ha recuperato 21 punti:

McLaren – 608 punti Ferrari – 584 punti Red Bull – 555 punti Mercedes – 425 punti Aston Martin – 86 punti Haas – 50 punti Alpine – 49 punti Racing Bulls – 46 punti Williams – 17 punti Stake F1 Team Kick Sauber – 0 punti

Cosa deve fare Ferrari per vincere mondiale costruttori – Il sistema punti e quel traguardo che manca dal 2008

Distacco quindi di 24 punti, uno in meno di quelli assegnati al pilota che vince una gara, mentre sono 18 per il secondo, 15 per il terzo e 12 al quarto, con un sistema che scende poi di due punti fino al decimo posto che ne assegna uno solo. Mentre per la Sprint si assegnano un totale di 8 punti per il vincitore, e qui la differenza di una lunghezza fino all’ottavo posto.

Se la pista di Las Vegas era più congeniale alla Ferrari, i prossimi due appuntamenti sembrano mettere la Rossa e la McLaren sullo stesso livello. Quindi si preannuncia un duello per il titolo costruttori fino alla fine, con la Ferrari che proverà a conquistare un traguardo che manca dal 2008 quando a guidare le monoposto del Cavallino erano Kimi Raikkonen e Felipe Massa.

La coppia Sainz-Leclerc è chiamata a un percorso finale (due Gran Premi e una Sprint) pressoché perfetto, tenendo d’occhio le due McLaren di Norris e Piastri, ma il distacco di 24 punti fa ancora sperare.