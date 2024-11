Nations League, dove vedere il sorteggio di quarti e playoff in tv e streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere sorteggio Nations League tv streaming. L’evento stabilirà gli accoppiamenti per i quarti della fase finale del torneo e quelli per i playoff promozione nelle leghe C, B e A.

La fase a gironi della Nations League 2024/25 si è conclusa. Nella pausa Nazionali del mese di novembre, le selezioni impegnate nella competizione hanno portato a termine tutte le partite prima di approcciarsi al sorteggio per i quarti di finale, le semifinali e i playoff di questa edizione della manifestazione. L’Italia si è qualificata al secondo posto nel gruppo 2 dopo la sconfitta interna contro la Francia per 3-1.

Il sorteggio della fase a eliminazione diretta e dei play-off della UEFA Nations League 2024/25 si svolgerà a Nyon, in Svizzera. L’evento è fissato alle ore 12.00 di oggi, venerdì 22 novembre e vedrà protagonista anche l’Italia di Luciano Spalletti. Ma come funzionerà il sorteggio? E chi riguarderà?

Dove vedere sorteggio Nations League tv streaming? Quali sorteggi si terranno

Si svolgeranno quattro sorteggi in totale:

Play-off Lega C/D: Determinerà le due sfide di playoff tra le due squadre classificate al quarto posto con il miglior ranking della Lega C e le due seconde classificate della Lega D

Determinerà le due sfide di playoff tra le due squadre classificate al quarto posto con il miglior ranking della Lega C e le due seconde classificate della Lega D Play-off Lega B/C : Determinerà le quattro sfide di playoff per promozione/retrocessione tra le terze classificate della Lega B e le seconde classificate della Lega C

: Determinerà le quattro sfide di playoff per promozione/retrocessione tra le terze classificate della Lega B e le seconde classificate della Lega C Play-off Lega A/B: Determinerà le quattro sfide di playoff per promozione/retrocessione tra le terze classificate della Lega A e le seconde classificate della Lega B

Determinerà le quattro sfide di playoff per promozione/retrocessione tra le terze classificate della Lega A e le seconde classificate della Lega B Fase a eliminazione diretta Lega A: Determinerà gli accoppiamenti dei quarti di finale tra i vincitori dei gironi e i secondi classificati della Lega A, oltre agli accoppiamenti delle semifinali di giugno

dove vedere sorteggio Nations League tv streaming? Come funzionano i sorteggi

Play-off Lega C/D

Il primo sorteggio stabilirà gli accoppiamenti dei playoff Lega C/D. Le due migliori squadre classificate al quarto posto della Lega C saranno teste di serie e collocate nell’urna 1. Saranno sorteggiate contro una delle due seconde classificate della Lega D, collocate nell’urna 2. Le squadre dell’urna 2 saranno sorteggiate per prime e assegnate alla prima posizione disponibile. Successivamente, le due squadre dell’urna 1 completeranno gli accoppiamenti. Le squadre dell’urna 1 giocheranno in casa la gara di ritorno. Queste le squadre coinvolte:

Teste di serie: Lettonia, Lussemburgo

Urna 2: Gibilterra, Malta

Play-off Lega B/C

Il secondo sorteggio stabilirà gli accoppiamenti dei playoff Lega B/C. Le quattro terze classificate della Lega B saranno teste di serie e collocate nell’urna 1, mentre le quattro seconde classificate della Lega C saranno collocate nell’urna 2. Le squadre dell’urna 2 saranno sorteggiate per prime, e le squadre teste di serie dell’urna 1 completeranno gli accoppiamenti. Le squadre dell’urna 1 giocheranno in casa la gara di ritorno. In base a una decisione del Comitato Esecutivo UEFA, Ucraina e Bielorussia non potranno essere sorteggiate contro, se entrambe entreranno nel sorteggio. Queste le squadre coinvolte (ricordando che manca ancora una squadra, dopo i fatti di Romania-Kosovo):

Teste di serie: Georgia, Islanda, Irlanda, Slovenia

Urna 2: Armenia, Bulgaria, Slovacchia

Play-off Lega A/B

Il terzo sorteggio stabilirà gli accoppiamenti dei playoff Lega A/B. Le quattro terze classificate della Lega A saranno teste di serie e collocate nell’urna 1, mentre le quattro seconde classificate della Lega B saranno collocate nell’urna 2. Le squadre dell’urna 2 saranno sorteggiate per prime, e le teste di serie dell’urna 1 completeranno gli accoppiamenti. Le squadre dell’urna 1 giocheranno in casa la gara di ritorno. Queste le squadre coinvolte:

Teste di serie: Belgio, Ungheria, Scozia, Serbia

Urna 2: Austria, Grecia, Turchia, Ucraina

Fase a eliminazione diretta Lega A

Il quarto e ultimo sorteggio stabilirà la composizione della fase a eliminazione diretta della Lega A. Per i quarti di finale, i vincitori dei gironi della Lega A saranno teste di serie e collocati nell’urna 1. I secondi classificati formeranno l’urna 2 e verranno sorteggiati per primi. Le squadre dell’urna 1 saranno poi sorteggiate, con la restrizione che i vincitori di un girone non possono essere sorteggiati contro il secondo classificato dello stesso girone.

Queste le Nazionali qualificate come prime, una delle quali sfiderà l’Italia nei quarti di finale:

Portogallo

Francia

Germania

Spagna

Nazionali qualificate come seconde:

Croazia

Italia

Olanda

Danimarca

Per il sorteggio delle semifinali, verrà preparata un’altra urna contenente quattro segnaposto che rappresentano i vincitori dei quarti di finale. Il segnaposto sorteggiato per primo sarà la squadra di casa della prima semifinale. La seconda squadra sorteggiata sarà la squadra di casa della seconda semifinale. Il terzo segnaposto sarà la squadra in trasferta del primo accoppiamento, e l’ultimo segnaposto completerà l’accoppiamento rimanente.

Dove vedere sorteggio Nations League tv streaming? Come seguire l’evento

Per quanto riguarda la copertura televisiva della cerimonia del sorteggio, sarà possibile seguirla in diretta su Sky Sport 24. iverse le soluzioni per lo streaming: l’evento potrà essere visto dagli abbonati sull’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, su NOW, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto Sky, e sul canale YouTube della UEFA.

Dove vedere sorteggio Nations League tv streaming? Quando si giocheranno i playoff

I playoff delle Leghe B/C e A/B, così come i quarti di finale della Lega A, si disputeranno in linea di principio il 20 e il 23 marzo 2025. Le semifinali della Lega A si disputeranno il 4 e il 5 giugno, con la finale e la partita per il terzo posto previste per domenica 8 giugno. I play-off della Lega C/D si disputeranno giovedì 26 e martedì 31 marzo 2026.