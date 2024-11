Udinese, ricavi a 120 milioni e rosso di 11 milioni nel 2023/24

Nella giornata odierna l’Udinese ha depositato il bilancio d’esercizio relativo alla stagione 2023/2024. A comunicarlo è la stessa società friulana, attraverso una nota, che registra una perdita di 11 milioni di euro.

«Anche quest’anno i conti del club si confermano pienamente virtuosi certificando, ancora una volta, la sostenibilità della governance che, da oltre 30 anni, rende la società un business model sullo scenario internazionale – si legge –. Udinese Calcio, infatti, nonostante una perdita di esercizio leggermente superiore a quella dell’anno precedente (3,6 milioni nel 2022/23, ndr), certifica la propria solidità patrimoniale ed economica anche grazie alla diversificazione dei ricavi, grazie soprattutto all’asset del Bluenergy Stadium. Il valore del patrimonio netto si attesta a 112 milioni di euro, valore emblematico della stabilità e della gestione virtuosa».

Bilancio Udinese 2024 – Scende il player trading ma aumentano i ricavi

«Il valore economico più rilevante, l’Ebidta, è positivo e risulta pari a 50 milioni di euro. Da sottolineare anche il valore dell’Ebitda al netto delle plusvalenze da cessione di calciatori, che risulta pari a 13 milioni di euro. Il valore netto dei diritti pluriennali dei calciatori al 30/06/2024 che si attesta a quota 40 milioni, il valore reale di mercato della rosa, però, è valutabile, a quella data, in ben 139.000.000 euro, un real value superiore di oltre tre volte. Il valore della produzione si attesta sui 120 milioni di euro, in leggerissimo calo (-5%) rispetto al precedente esercizio. Tale riduzione è dovuta principalmente legata ai risultati del player trading, – 13 milioni di Euroma è stata prontamente bilanciata dalle altre fonti di ricavo che hanno registrato un incremento complessivo di 6 milioni rispetto al dato dell’anno precedente: un segno inequivocabile della capacità dell’Udinese di investire per generare nuove fonti di revenues che consolidano ulteriormente il club».

«Infatti, oltre ai ricavi commerciali, e quelli del matchday ed hospitality arrivati a toccare la cifra record di 10 milioni di euro, la modernità del Bluenergy Stadium consente di organizzare oltre 150 tra eventi extra calcistici e convention aziendali di interesse nazionale e locale, garantendo nuovi e significavi ricavi. Le politiche di contenimento e razionalizzazione dei costi, costantemente perseguite dal management, hanno permesso di registrare un costo della produzione superiore del 3% rispetto all’anno precedente. Un incremento principalmente dovuto agli ammortamenti, in particolare generati dalla rivalutazione di stadio e marchio effettuata nel 2020 che ammontano a 8 milioni».



Bilancio Udinese 2024 – Da Bluenergy a Macron: i rapporti commerciali

«Il conto economico, dunque, fa registrare una perdita di esercizio di -11 milioni a dispetto dei -4 del precedente. Anche per l’anno corrente, inoltre, proseguono i rapporti commerciali relativi alla denominazione commerciale dello stadio con Bluenergy e al main sponsor con IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA, oltre alle partnership storiche con Macron (sponsor tecnico il cui contratto è stato prorogato) e Infront che certificano l’ottima azione commerciale del club e la costante espansione ed internazionalizzazione del brand Udinese che si conferma in costante ascesa ed in grado di consentire revenues commerciali rilevanti per un club di medie dimensioni».