La UEFA paga nuovi bonus Champions, alle italiane 22 milioni: ecco chi incassa di più

Il nuovo format della Champions League è ormai giunto al giro di boa della sua prima fase. E, nella giornata di oggi, la UEFA ha effettuato i pagamenti dei bonus inerenti ai risultati ottenuti da ognuna delle 32 squadre coinvolte in queste prime quattro partite.

Si tratta del secondo pagamento riconosciuto dal massimo organo del calcio europeo in questa stagione, visto che poco meno di due mesi la UEFA ha versato ai club la gran parte della quota di partecipazione e anche il 75% di quanto previsto sulla base del nuovo segmento “value”, che accorpa i vecchi market pool e ranking storico. Se la cifra totale pagata dalla UEFA allora era di oltre 1,3 miliardi di euro (643 milioni di bonus partecipazione, 640 milioni per il 75% del segmento value e 30 milioni di bonus ai club eliminati ai playoff), questa volta sono stai pagati 151 milioni.

Champions pagamento premi risultati – Le cifre per le italiane

Ovviamente, fra i 32 club che hanno ricevuto questo pagamento ci sono anche le cinque società italiane: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan. Tutte insieme le italiane hanno incassato dalla UEFA un totale di 22,4 milioni. Di seguito, il dettaglio per ogni club di Serie A impegnato nella massima competizione europea: