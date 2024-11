Ufficiale, il calciomercato si triplica: nuova finestra per il Mondiale per Club

Non soltanto la data per l’elezione del presidente della FIGC. Nel corso della riunione del Consiglio federale che si è tenuta nella giornata odierna, la Federcalcio ha autorizzato l’apertura di una finestra di mercato aggiuntiva in programma dal 1° al 10 giugno 2025, legata alla partecipazione di Juventus e Inter alla nuova Coppa del Mondo per Club. La sessione consentirà a tutti i club (non solo quelli coinvolti nella competizione) di tesserare nuovi calciatori.

Date mercato estivo 2025 – La nota della FIFA

La finestra di mercato era stata riconosciuta lo scorso mese dalla FIFA, che aveva poi rimandato alle federazioni il compito di autorizzarle nei rispettivi Paesi. «In base al regolamento, le Associazioni Membro FIFA dei club partecipanti alla Coppa del Mondo per Club FIFA avranno la possibilità di aprire una finestra di registrazione eccezionale dal 1° al 10 giugno 2025 (per tutti i loro club affiliati) prima dell’inizio della competizione. La decisione di aprire o meno una finestra aggiuntiva rimane a totale discrezione di ciascuna Associazione Membro FIFA interessata», recitava una nota.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste dei convocati, poiché i contratti di alcuni giocatori scadranno a metà competizione, i club partecipanti potranno sostituire i giocatori durante un periodo ristretto in competizione, dal 27 giugno al 3 luglio 2025, entro un limite prestabilito e «secondo specifiche limitazioni, tra cui il fatto che una finestra di registrazione “standard” deve essere aperta per il club in quel momento».

Date mercato estivo 2025 – I calciatori in scadenza di contratto

E a proposito di questo aspetto, «l’obiettivo è quello di incoraggiare i club e i giocatori in scadenza di contratto a trovare una soluzione adeguata per facilitare la partecipazione dei giocatori». In sostanza, l’organo di governo del calcio mondiale non ha previsto un regolamento ad hoc per i calciatori in scadenza di contratto, ma ha deciso di lasciare la gestione dei singoli casi alle parti, come ad esempio nel caso dell’operazione che ha portato Tiago Djalo dalla Juventus al Porto.