Mondiali 2026, le 12 teste di serie in vista del sorteggio per le qualificazioni

La Nations League ha stabilito le sue otto nazionali qualificate nella fase a eliminazione diretta che prenderà il via a marzo, e proprio per questo anche il percorso che le 54 nazionali UEFA dovranno affrontare per strappare un pass per i Mondiali 2026 che si terranno in USA, Messico e Canada inizia a prendere forma.

Infatti, proprio le prime due dei quattro gironi della prima fase di Nations League hanno come primo benefit quello di essere inserite nella prima fascia in occasione del sorteggio che deciderà i raggruppamenti per le qualificazioni UEFA alla prossima Coppa del Mondo.

Teste di serie sorteggio Mondiali 2026 – Le otto nazionali della Nations League

Ecco qui l’elenco delle otto qualificate alla seconda fase della Nations League e che saranno nella prima urna durante il sorteggio del prossimo 13 dicembre:

Portogallo

Croazia

Francia

Italia

Germania

Olanda

Spagna

Danimarca

Visto che per ognuna delle quattro fasce del sorteggio ci saranno 12 nazionali, a questo otto ne vanno aggiunte quattro. E per il nuovo regolamento, ecco che la Nations League si è affiancata al ranking FIFA, che tiene in considerazione ovviamente solamente le 54 nazionali appartenenti alla federazione UEFA.

Stabilite le otto della Nations League, il prossimo aggiornamento del ranking dopo gli impegni di novembre darà l’ufficialità delle quattro nazionali che completeranno la prima fascia per il sorteggio che comporrà i 12 raggruppamenti delle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026. Ovviamente queste quattro nazionali saranno selezionate scorrendo il ranking FIFA eliminando in automatico quelle otto selezioni che sono già certe di essere inserite nella prima urna del sorteggio. E, anche queste sono certe di un posto in prima fascia, visto che non ci possono essere cambiamenti nelle posizioni più alte:

Inghilterra

Belgio

Svizzera

Austria

Per una prima fascia che si compone così nella sua interezza:

Inoltre, per le prime otto della Nations League, c’è la possibilità di essere sorteggiate in un gruppo composto solamente da quattro squadre. Ulteriore benefit che spetta alle nazionali che si qualificheranno alle Final Four dell’edizione 2024/25, ma queste si conosceranno solamente a fine marzo.