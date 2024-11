Inter, la terza maglia 2025/26 sarà blu e ispirata al brand Total 90

Il sito specializzato Footy Headlines ha svelato che la terza maglia dell’Inter per la stagione 2025/26 sarà di colore blu. Sarà realizzata come sempre da Nike e indossata durante la Serie A del prossimo anno. Al momento, è noto solo il colore principale della terza maglia, che sarà di una tonalità di blu. Non si conoscono ancora i colori degli inserti, che potrebbero essere bianco, nero o giallo.

La terza maglia da calcio dell’Inter per la stagione 2025/26 presenterà il design iconico di Total 90, celebre linea di prodotti sportivi creata dal colosso statunitense nei primi anni 2000. Lo stesso design sarà condiviso anche con le terze maglie di altre squadre di primissimo livello sponsorizzate da Nike.

È raro che la terza maglia dell’Inter sia di colore blu. L’ultima volta che è accaduto risale a dieci anni fa, nella stagione 2014/15. La terza maglia Nike dell’Inter per il 2025/26 sarà disponibile da agosto 2025.