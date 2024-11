San Marino straccia ogni record: promosso in Nations League, sogna i playoff Mondiali

E’ stata una serata storica per San Marino. La Nazionale del piccolo Stato circondato dal territorio italiano ha ottenuto un incredibile successo in trasferta contro il Liechtenstein, conquistando un’impensabile promozione nella Lega C della UEFA Nations League e toccando così il punto più alto della propria storia calcistica.

In una sola serata, la Serenissima ha stracciato diversi record. Innanzitutto, quella con il Liechtenstein è la prima vittoria di sempre in trasferta per San Marino, il primo successo con più di un gol di scarto e la prima volta che la Nazionale mette a segno tre reti in un singolo incontro. Non solo, grazie all’1-0 sempre sul Liechtenstein nella sfida di andata, San Marino ha ottenuto per la prima volta due successi in un anno.

In questo modo, nella prossima edizione della competizione San Marino dovrà vedersela con avversari decisamente più blasonati. Sarà difficile mantenere la categoria contro squadre composte da soli calciatori professionisti, ma i risultati futuri non macchieranno sicuramente questo traguardo, che potrebbe avere risvolti incredibili anche su un altro torneo, ben più atteso: il Mondiale del 2026.

Le regole per le qualificazioni alla Coppa del Mondo in ambito UEFA, infatti, prevedono che l’accesso ai Mondiali sia garantito alle 12 vincitrici dei gironi di qualificazione e alle 4 Nazionali che emergeranno vincitrici dai playoff. Agli spareggi parteciperanno in totale 16 squadre, così suddivise:

Le 12 seconde classificate nei gironi di qualificazione

Le 4 migliori vincitrici dei gironi di Nations League (dalla Lega A alla Lega D) tra le Nazionali che non si sono classificate nei primi due posti nei gironi di qualificazione per la Coppa del Mondo

In sostanza, se almeno 10 delle 14 vincitrici dei gironi di Nations League arriveranno al primo o al secondo posto nei gruppi di qualificazione al Mondiale 2026, San Marino potrà essere ripescata per partecipare ai playoff. Un impegno decisamente proibitivo, che tuttavia porterebbe la Serenissima “vicina” alla qualificazione come mai prima d’ora.

Di seguito, le squadre che hanno chiuso al primo posto il girone di Nations League e che avrebbero diritto a prendere parte ai playoff qualora non ci riuscissero passando dai gironi di qualificazione (*una partita in meno):

Spagna (Lega A) Portogallo (Lega A) Germania (Lega A) Francia (Lega A) Inghilterra (Lega B) Norvegia (Lega B) Turchia (Lega B)* Repubblica Ceca (Lega B)* Macedonia (Lega C) Romania (Lega C)* Svezia (Lega C)* Irlanda del Nord (Lega C) Moldavia (Lega D) San Marino (Lega D)

Le squadre della Lega A sembrano destinate a qualificarsi direttamente tramite i gironi, così come l’Inghilterra. Per le altre della Lega B e della Lega C, molto dipenderà dal girone nel quale saranno sorteggiate e soprattutto dalle avversarie per l’eventuale secondo posto, che vale comunque i playoff. Moldavia e San Marino, invece, rientreranno verosimilmente solo come vincitrici del loro girone di Nations League.