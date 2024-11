Ribaltone Genoa: esonerato Gilardino, al suo posto Patrick Vieira

A pochi giorni dalla ripresa del campionato, decisione sorprendente per il Genoa, più che altro per le tempistiche: esonerato Alberto Gilardino e al suo posto l’ex giocatore di Juve e Inter Patrick Vieira.

Una situazione difficile in casa Grifone, che si intreccia anche con il futuro societario visto il disimpegno ufficiale di 777 Partners e la gestione dei suoi asset calcistici al creditore A-Cap. La formazione rossoblù, infatti, si trova al 17° posto in classifica e nelle ultime giornate era riuscita a dare segnali di ripresa, anche grazie all’approdo di Mario Balotelli.

Proprio per questo le voci di esonero per Gilardino sembrano per il momento accantonate e la decisione di oggi arriva quasi come un fulmine a ciel sereno. Vieira, nome mai uscito come successore, torna così in panchina dopo la sua esperienza allo Strasburgo della passata stagione.