San Siro si riempie per la nazionale: spettatori record in Italia dal 2018

Un San Siro da tutto esaurito questa sera (ore 20.45, arbitra lo sloveno Vincic) per Italia-Francia, ultimo impegno degli Azzurri nel girone di Nations League. Sono 68.000 infatti i biglietti emessi per la sfida con i Bleus che, con entrambe le squadre già qualificate ai quarti di finale, metterà in palio ‘solo’ il primo posto del girone.

L’Italia avrà a disposizione due risultati su tre e anche una sconfitta con un gol di scarto le permetterebbe di chiudere al primo posto del Gruppo 2, presentandosi da testa di serie al sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale in programma venerdì 22 novembre a Nyon.

Ad assistere alla sfida con la Francia dagli spalti del ‘Meazza’, oltre a diversi Vip e ai rappresentanti delle istituzioni politiche e sportive (attesi anche il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il senior advisor del Milan Zlatan Ibrahimovic e l’Ad del Monza Adriano Galliani), ci saranno tantissime Leggende Azzurre.

Tra gli altri, saranno presenti Paolo Maldini, Fabio Capello, Giorgio Chiellini, Roberto Donadoni, Christian Vieri, Mauro Tassotti, Pietro Vierchowod, i Campioni del Mondo del 2006 Daniele De Rossi, Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo, Cristian Zaccardo e Vincenzo Iaquinta. E poi ancora Riccardo Montolivo, Marco Parolo, Antonio Candreva, Alessandro Matri, Stefano Mauri, Fabio Galante e Federico Peluso.

“A San Siro ci sarà un’atmosfera incredibile. Come dirò alla squadra, se c’è questa atmosfera è anche merito nostro che siamo riusciti a dare emozioni a tutti gli italiani. Quindi dobbiamo essere orgogliosi, andare in campo e farli emozionare. Poi a fine partite tutto insieme ci stringeremo in un grande abbraccio”, ha spiegato il capitano Gianluigi Donnarumma nella conferenza stampa della vigilia. Un entusiasmo ritrovato come dimostrato dai numeri: l’Italia non portava allo stadio così tanti tifosi addirittura dal 2018.

Bisogna tornare infatti ai 73mila spettatori presenti alla sfida tra Italia e Portogallo del novembre 2018, sempre a San Siro, per trovare una sfida degli azzurri con un pubblico così ampio. Da quella data, nelle sfide disputate in Italia gli azzurri non sono andati oltre i 58mila spettatori presenti a San Siro un anno fa per la sfida contro l’Ucraina. E anche considerando l’Olimpico, il primato recente sono i 56mila spettatori presenti a Italia-Macedonia nel novembre di un anno fa.

La graduatoria delle presenze record per l’Italia dal 2018: