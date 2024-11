Da Retegui a Samardzic e Zaniolo: le cifre ufficiali del mercato nel bilancio dell’Atalanta

Quanto ha speso l’Atalanta nel corso dell’ultimo mercato estivo? Le cifre ufficiali sono state messe nero su bianco dal club nerazzurro nel bilancio al 30 giugno 2024, il nono consecutivo chiuso in utile dalla società bergamasca.

Nel dettaglio, il prezzo complessivo delle operazione in entrata (considerando anche prestiti e altri bonus, ma senza considerare i potenziali riscatti) sono stati pari a 99,4 milioni di euro, rispetto alle cessioni per complessivi 98,8 milioni di euro.

Atalanta cifre ufficiali mercato, gli acquisti

Entrando nel dettaglio, l’acquisto più oneroso dell’estate per i bergamaschi è stato l’arrivo di Bellanova dal Torino per un prezzo di 22 milioni di euro, poco più dei 20,9 milioni spesi per acquistare Retegui dal Genoa. Sul terzo gradino del podio invece Samardzic, con 19,9 milioni versati all’Udinese.

Le cifre delle principali operazioni estive dell’Atalanta:

Bellanova (Torino): 22 milioni di euro;

Retegui (Genoa): 20,9 milioni;

Samardzic (Udinese): 19,9 milioni;

Brescianini (Frosinone): 2 milioni per il prestito e 10 milioni per il riscatto;

Kakari (Cagliari): 7,4 milioni;

Zaniolo (Galatasaray): 6,4 milioni per il prestito, con diritto (che può diventare obbligo) di riscatto fissato a 15 milioni;

Koussonou (Bayer Leverkusen): 5,2 milioni per il prestito, 25 milioni per l’opzione sul riscatto.

Atalanta cifre ufficiali mercato, le cessioni

Tra le cessioni, l’operazione che ha portato l’incasso maggiore è stato il passaggio di Koopmeiners alla Juventus per 51,3 milioni di euro (con conseguente plusvalenza). Sul podio anche le cessioni di Okoli al Leicester per 14 milioni e Miranchuk all’Atalanta per 11,8 milioni.

Le principali cessioni dell’Atalanta: