Tyson Paul chi ha vinto? Nella notte è andato in scena l’attesissimo incontro tra Jake Paul e Mike Tyson, nel match tenutosi all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, durante la notte italiana. L’unico “knockout” della serata è stato quello di Netflix, che aveva acquisito i diritti per la diretta dell’evento ma, secondo quanto riportato dal New York Times, ha dovuto affrontare numerosi problemi tecnici. Migliaia di utenti hanno infatti segnalato il “crash” dello streaming durante il combattimento.

Tyson Paul chi ha vinto, il risultato del match

Chi è riuscito a seguire il match ha assistito alla sconfitta della leggenda dei pesi massimi Mike Tyson, 58 anni e lontano dal ring da 5, battuto solo ai punti (80-72, 79-73 e 79-73) dal 27enne YouTuber Jake Paul. Il confronto, acceso nelle fasi iniziali, ha progressivamente perso intensità. “Iron Mike” non disputava un incontro professionistico dal giugno 2005, quando perse contro l’irlandese Kevin McBride.

Jake Paul, YouTuber che si è avvicinato alla boxe nel 2020 e con dieci incontri già alle spalle, ha cercato di godersi il duello, accorciato a 8 round da 2 minuti ciascuno, anziché i tradizionali 3 minuti. Alla fine lo youtuber mette a segno più di settanta colpi, contro i diciotto di Tyson, anche se entrambi hanno avuto un percentuale bassa, intorno al venti per cento, ma il grande campione non ha ceduto, nonostante per almeno tre volte il suo volto sia stato raggiunto da colpi che sarebbero stati fatali su pugili piu’ umani. Al gong definitivo Paul si inchina davanti alla storia del pugilato come omaggio alla leggenda sconfitta ma di sicuro non cancellata e umiliata da uno dei tanti e discutibili prodotti dell’era dei social

“Sono soddisfatto, non devo dimostrare nulla a nessuno, tranne che a me stesso”, ha dichiarato Tyson al termine della serata. I 72.000 spettatori dell’AT&T Stadium non hanno mai smesso di incitarlo, gridando il suo nome e tributandogli applausi anche dopo la sconfitta. Il campione ha ringraziato il pubblico promettendo: “Non credo che questo sarà il mio ultimo incontro”.

Tyson Paul chi ha vinto: quanto hanno guadagnato

Sul fronte economico, Tyson porterà a casa 20 milioni di dollari (circa 19 milioni di euro), mentre a Jake Paul spetterà un compenso di ben 40 milioni di dollari.