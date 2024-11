A pochi minuti dall’attesissimo incontro di pugilato tra Mike Tyson e il pugile-youtuber Jake Paul (vinto poi ai punti da quest’ultimo) i social si sono intasati delle numerosissime segnalazioni da parte degli utenti Netflix per problemi sui server in ogni angolo del mondo, Italia compresa.

La piattaforma streaming, al suo debutto nella trasmissione di uno sport da combattimento, sembra non aver retto l’afflusso dei tantissimi appassionati pronti a seguire il ritorno sul ring di Iron Mike, oggi 58enne, contro il 27enne Paul.

Secondo il sito Downdetector, in particolare in Italia tra le 4 e le 6 sono arrivate fino a un picco massimo di 2.500 segnalazioni istantanee di problemi per Netflix intorno alle 4.30, con un totale di oltre 20mila segnalazioni.

Negli USA, si è arrivati a oltre 500mila segnalazioni di impossibilità di accedere al servizio, secondo quanto riportato dal New York Times, con un picco segnalato invece da Reuters di 85mila segnalazioni alle 4.35 italiane. La piattaforma ha già affrontato interruzioni in passato durante eventi in diretta o molto attesi, spesso a causa di picchi di traffico da parte degli utenti.