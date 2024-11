ATP Finals, ufficializzato il calendario: ecco quando scenderà in campo Sinner

Torino si infiamma in vista delle semifinali dellele ATP Finals, il ‘torneo dei maestri’, l’appuntamento più prestigioso del circuito del tennis mondiale. I biglietti per l’evento sono andati a ruba, i pochi che sono rimasti disponibili partono da 500 euro l’uno. La città è in fibrillazione, per un giorno nei bar – tra un caffé e un vermouth – non si parla d’altro, pure la Juve e il Toro sono passati in secondo piano.

Jannik Sinner non fa una piega, è troppo concentrato sulla sua prestazione. Nel pomeriggio si è allenato allo Sporting con lo sparring partner, il boliviano Juan Carlos Prado Angelo: una classica sessione tra servizi, risposte, volée, smash e tanti colpi da fondo campo. Sulla tribunetta del circolo una piccola folla lo ha più volte applaudito. Dall’altro parte del campo, come tutti i giorni, a sostenere Jannik ci sono i familiari, papà Hanspeter e mamma Siglind in prima fila. Di strategia si parlerà solo domani mattina, rigorosamente a porte chiuse. Gli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill hanno ben chiara la tattica, nulla è lasciato al caso.