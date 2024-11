ATP Finals, dove vedere Sinner Ruud tv streaming: guarda il match in diretta

Dove vedere Sinner Ruud tv streaming? Questa sera, alle ore 20.30, Jannik Sinner apparirà sul campo colorato d’azzurro delle Atp Finals, in programma a Torino. Un evento che ha catalizzato l’entusiasmo del pubblico, e da venerdì la biglietteria del torneo ha annunciato il tutto esaurito, non ci sono più tagliandi disponibili dei 183.000 che erano stati messi a disposizione, con la capienza aumentata a 14.000 (rispetto ai 12.500 delle prime tre edizioni) dopo i lavori di riassetto delle tribune della Inalpi Arena.

E in Italia, sotto la spinta prima degli Australian Open, poi del numero 1 in classifica e infine degli Us Open, sono stati venduti 30.000 biglietti in più rispetto al 2023. Sul mercato secondario, quello delle rivendite online, un ingresso per i giorni delle partite del gruppo è arrivato a costare anche 600 euro, mentre per la finale di domenica prossima si sono toccati i 1.500 euro.

Dopo aver superato l’australiano De Minaur, lo statunitense Fritz e il russo Medvedev durante la fase a gironi, ora sulla strada di Sinner si presenta il danese Casper Ruud: in palio c’è la finalissima.

Dove vedere Sinner Ruud tv streaming? Come seguire il match in diretta

La semifinale che vedrà protagonista Sinner alle ATP Finals si potrà vedere su Rai 2 senza necessità di sottoscrivere abbonamenti: il match sarà disponibile in diretta in chiaro al canale numero 2 del digitale terrestre. L’incontro sarà trasmesso anche su Sky e in particolare su uno dei due canali dedicati:

Sky Sport Uno

Sky Sport Tennis

Per lo streaming, la diretta sarà gratuita su Rai Play (la piattaforma che manda in onda i contenuti della tv di Stato) e poi per gli abbonati Sky su Sky GO. Diretta anche sulla piattaforma streaming NOW, che comprende tutti i contenuti di Sky.