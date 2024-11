Bisseck rinnova con l’Inter: l’impatto dell’operazione sui conti del club

«FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Yann-Aurel Bisseck: il difensore classe 2000 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029». Con questa breve nota il club nerazzurro ha annunciato il prolungamento dell’accordo con il difensore tedesco, che potrà rimanere a Milano per altri quattro anni.

«Sento che la Società ha fiducia in me, così come l’allenatore: tutti hanno contribuito per questo rinnovo e sono contenti della mia crescita. Penso che questa firma sia un momento positivo per tutti», ha dichiarato Bisseck parlando del rinnovo.

«Penso di aver fatto meglio di quello che molti si aspettassero. Credo che non fossero in tanti a conoscere il mio nome prima di arrivare qui, però ho fatto un buon lavoro imparando le tattiche e i metodi del calcio italiano. Anche imparare la lingua è stato utile: penso che finora sia stata un’esperienza piena di soddisfazioni», ha aggiunto.

Bisseck stipendio Inter – Come cambia il peso a bilancio con il rinnovo

Ma come impatterà il rinnovo di Bisseck sui conti dell’Inter? Il costo storico del giocatore è pari a poco meno di 7,2 milioni di euro. Nella stagione 2023/24 il difensore è costato 2,45 milioni di euro tra stipendio e ammortamento, per un valore netto a bilancio sceso a quasi 5,8 milioni di euro al 30 giugno 2024.

Bisseck, secondo indiscrezioni di stampa, dovrebbe avere rinnovato per 1,5 milioni di euro netti a stagione (1,97 milioni di euro lordi). Ipotizzando che lo stipendio sia cambiato sin da ora, lo stipendio sarebbe pari a 1,58 milioni lordi nel 2024/25. Cifra a cui sommare l’ammortamento di 1,26 milioni per un totale di 2,84 milioni di euro nella stagione in corso.

A partire dalla stagione 2025/26, che sarà interamente coperta dal rinnovo, lo stipendio lordo crescerà definitivamente a quota 1,97 milioni di euro (considerando sempre gli sgravi previsti dal Decreto Crescita). L’ammortamento peserà invece per 1,13 milioni di euro, per un costo complessivo di 3,1 milioni di euro.

Bisseck stipendio Inter – L’evoluzione del costo nelle stagioni

Di seguito, l’evoluzione del peso a bilancio di Bisseck nelle stagioni: