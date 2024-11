Stipendio Trossard: quanto guadagna il belga all'Arsenal

Leandro Trossard dal suo arrivo all’Arsenal, nell’estate del 2023 per 23,3 milioni di euro più bonus dal Brighton, è diventato sempre più centrale negli schemi di Mikel Arteta, che ne ha fatto una colonna portante dei Gunners.

Nazionale belga, l’ex Brighton, da cui è andato via per dissidi con l’ex allenatore dei Seagulls Roberto De Zerbi, è cresciuto calcisticamente nel Genk, e dopo aver giocato per diversi anni in Belgio, approda in Inghilterra nel 2019.

Quattro anni dopo fa il grande salto all’Arsenal dove diventa protagonista fin da subito. Fa il suo esordio due giorni dopo il suo arrivo subentrando nel finale della vittoria per 3-2 contro il Manchester United. L’11 febbraio seguente realizza la sua prima rete con la nuova maglia nel pareggio casalingo per 1-1 contro il Brentford. Mente un mese dopo sigla una tripletta di assist nella vittoria per 3-0 sul Fulham. Conclude la seconda parte di stagione con 20 presenze totali ed una rete oltre a ben 10 assist.

Il 6 agosto 2023, subentra a Gabriel Martinelli nel Community Shield contro il Manchester City acciuffando il pareggio per i Gunners alll’11° minuto di recupero e realizzando anche il suo calcio di rigore nella lotteria finale ai rigori, vincendo il suo primo trofeo con questa maglia e ricevendo anche il premio come miglior giocatore della partita. Il 20 settembre 2023 esordisce in Champions League nella vittoria contro il PSV per 4-0 dove realizza una rete e fornisce anche un assist.

Stipendio Trossard Arsenal – I dettagli dell’accordo con i Gunners

Trossard è legat all’Arsenal da un contratto fino al giugno 2026, dopo l’adeguamento dell’accordo siglato durante l’estate 2023 che permette al nazionale belga di percepire poco più di 3 milioni di euro netti a stagione.