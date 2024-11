Italia, settimana chiave in Nations League: i risultati per accedere alla fase finale

L’Italia di Luciano Spalletti si appresta ad affrontare le ultime due partite di Nations League in questa sosta prima contro il Belgio, a Bruxelles, per terminare la fase a gironi a San Siro contro la Francia.

Gli Azzurri si trovano al primo posto del girono e sono a un passo dal garantirsi l’accesso alla fase finale della competizione UEFA, che da questa edizione parte dai quarti di finale.

Infatti, secondo il nuovo regolamento della Nations League, ad accedere alla fase a eliminazione diretta non saranno solamente le prime qualificate di ogni girone, ma da quest’anno anche le seconde di ogni raggruppamento della Lega A potranno giocarsi le proprie possibilità di vincere la competizione UEFA.

Italia si qualifica se Nations League – La situazione del girone degli Azzurri

Concentrandoci sull’Italia, il destino in Nations League è nelle mani degli Azzurri con Donnarumma e compagni che possono già chiudere la pratica in Belgio, per poi giocarsi il primo posto nell’ultima sfida, in casa, contro la Francia di Didier Deschamps. Gli Azzurri si trovano in testa al gruppo 2 della Lega A, per una classifica che a due partite dalla fine recita:

Italia 10 Francia 9 Belgio 4 Israele 0

Italia si qualifica se Nations League – Le combinazioni utili in vista degli impegni con Belgio e Francia

Guardando la classifica, e ricordando che a passare alla fase finale della Nations League saranno le prime due, l’Italia si trova a un passo dal traguardo, visto che agli uomini di Spalletti basterà conquistare un punto in una delle due partite di questa pausa per le nazionali. Ma, oltre a questo, c’è anche il discorso primo posto che sembra ormai una lotta fra Italia e Francia.

Dando per scontato che la Francia, anche se priva di Kylian Mbappé, superi Israele in casa con i galletti che salirebbero così a 12 punti, l’Italia in Belgio è chiamata a difendere il primato del raggruppamento 2 della Lega A, che sarebbe, come detto, in palio proprio nell’ultima sfida di San Siro contro la selezione vice-campione del mondo.

Se invece la Francia dovesse incredibilmente perdere contro Israele, l’Italia potrebbe chiudere la questione primo posto già nella sera di giovedì e con una partita di anticipo. Ma questa sembra una ipotesi sulla carta difficilmente possibile, visto che la nazionale del Medio Oriente si trova ancora a zero punti ed è a un passo dalla retrocessione diretta in Lega B. La Nazionale sarà qualificata alla fase a eliminazione diretta se:

Vince o pareggia in Belgio, senza guardare al risultato della Francia con cui poi si giocherebbe il primo posto a San Siro domenica sera.

Primo posto che sarebbe automatico con una giornata di anticipo solo con un risultato: