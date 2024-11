Juventus, il documentario su Fagioli sbarca su Amazon Prime Video

A due mesi dalla presentazione ufficiale nel prestigioso contesto dell’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, “Fragile – La storia di Nicolò Fagioli” approda su un palcoscenico ancora più ampio, quello della distribuzione al pubblico. Il documentario sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in tutti i territori in lingua inglese, portoghese e spagnola a partire dal prossimo 26 novembre.

L’ultima produzione originale dello Juventus Creator Lab racconta il periodo intercorso tra la squalifica e il ritorno in campo del centrocampista. Una storia dal carattere universale, quella di un ragazzo che realizza il suo sogno, inciampa e intraprende un percorso per rialzarsi. «Le scommesse, la squalifica, la gogna mediatica sono gli aspetti più noti di una storia che meritava di essere raccontata in modo più approfondito, senza scivolare in facili sensazionalismi o giudizi superficiali», spiega la Juventus.

Documentario Fagioli in streaming gratis – L’obiettivo di “Fragile”

Dietro ai grandi campioni si celano personalità complesse, articolate, a volte difficili. Al genio sportivo si accompagnano spesso insicurezze inaspettate difficili da accettare e da gestire. Conoscere e ammettere queste fragilità diventa un gesto di maturità e di crescita che può essere di ispirazione per chi vive, o ha vissuto, momenti di difficoltà nella propria vita.

Il documentario ha l’obiettivo di raccontare questo percorso e scavare nella personalità di un ragazzo la cui fragilità diventa un valore su cui costruire se stesso e la propria carriera.

«Siamo lieti di confermare la collaborazione tra Juventus Creator Lab e Prime Video. Dopo le produzioni “Federico Chiesa: Back on Track” e “Giampaolo Sgura in Black & White”, “Fragile – La storia di Nicolò Fagioli” rappresenta la nostra terza produzione originale distribuita a livello globale su Prime Video, a testimonianza delle forti sinergie sviluppate tra i due team negli ultimi anni», ha dichiarato Marco Castellaneta, Media Director di Juventus.