Juve, lesione al legamento del ginocchio per Cabal: i tempi di recupero

«Nella giornata di oggi il giocatore Juan Cabal è stato sottoposto, presso il J Medical, ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro», così si legge nella nota apparsa sul sito ufficiale della Juventus.

Inoltre, il club bianconero fa sapere che il difensore colombiano classe 2001 «nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico».

Cabal infortunio Juve tempi di recupero – Stagione finita per il colombiano

Cabal è approdato a Torino nel corso dell’ultima estate quando la Juve lo ha prelevato dal Verona, dove aveva disputato le ultime due stagione, per un totale di 11 milioni di euro più bonus.

Ora un duro e lungo stop per il difensore, che con Thiago Motta era sceso in campo per un totale di nove partite, sette in Serie A e due in Chapions League. Cabal, infatti, non sarà a disposizione della Juve fino alla prossima stagione, visto che i tempi di recupero da questo infortunio sono stimati intorno ai sei mesi.