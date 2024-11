Al via la Sky Up Academy Studios: la pay-tv di Comcast apre le porte agli studenti

Conoscere il dietro le quinte di una realtà come Sky, confrontarsi con i professionisti del settore e toccare con mano le tecnologie più innovative per la creazione di contenuti audiovisivi: tutto questo è Sky Up Academy Studios, il nuovo progetto che permette a studentesse e studenti di vivere un’esperienza unica direttamente negli studi televisivi Sky di Milano Santa Giulia.

Le classi coinvolte si metteranno alla prova nella creazione di un contenuto giornalistico multimediale e scopriranno quali sono le figure chiave che animano una tech & media company, anche in un’ottica di orientamento al mondo del lavoro.

I nuovi spazi dedicati a Sky Up Academy Studios sono stati inaugurati oggi dall’Amministratore Delegato di Sky Italia, Andrea Duilio che, insieme a Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia, ha accolto le ragazze e ragazzi e condiviso con loro un momento di confronto sul valore

dell’iniziativa e sulle riflessioni che può stimolare per le loro scelte future. Con Sky Up Academy Studios, le alunne e gli alunni prenderanno parte a tre esperienze diverse.

Durante la giornata, potranno vedere da vicino il Centro di Produzione, le regie, le redazioni e la magia degli studi televisivi. Esperienza che continuerà poi con un incontro di orientamento professionale durante il quale studentesse e studenti avranno modo di riflettere sulle proprie inclinazioni e conoscere nello specifico le figure lavorative di una tech & media company.

Infine, ragazze e ragazzi vestiranno per un giorno i panni di montatori, registi, editor sfruttando le tecnologie più avanzate – come desk per il montaggio, green screen e telecamera professionale – per creare un contenuto giornalistico multimediale originale su un tema a scelta tra Cambiamento Climatico, Valori dello Sport e Alimentazione Sana e Sostenibile. Le alunne e gli alunni avranno modo di registrare e montare il servizio

giornalistico direttamente negli studi televisivi, supportati da personale tecnico specializzato di Sky.

«Siamo molto contenti di inaugurare Sky Up Academy Studios, che dà l’opportunità agli studenti di toccare con mano le nostre tecnologie all’avanguardia e di immergersi nel mondo Sky – commenta Sarah Varetto, Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia –. Sarà un’esperienza formativa ma anche divertente che permetterà ai ragazzi di esprimere il proprio potenziale creativo e scoprire le competenze necessarie per la produzione di contenuti audiovisivi multimediali. Per noi di Sky sarà l’occasione per avvicinarci ancora di più alle nuove generazioni e trasmettere loro la passione che ci guida ogni giorno nel nostro lavoro».

Sky Up Academy Studios è dedicata alle classi III, IV e V di scuola secondaria di secondo grado di tutta Italia già iscritte a Sky Up The Edit, il progetto on-line rivolto a studentesse e studenti tra gli 8 e i 18 anni che mira a sviluppare le competenze digitali delle giovani generazioni. Per partecipare a Sky Up Academy Studios, i docenti devono fare richiesta di iscrizione per la propria classe compilando il form su myskyup.sky.