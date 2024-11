Chi è Paul Mann, il Managing Director di Moelis incaricato di vendere il Genoa

Chi è Paul Mann? Prosegue l’attività di ricerca per un nuovo proprietario del Genoa. Da tempo, il fondo statunitense 777 Partners ha dismesso la propria attività calcistica, e pur avendo garantito la continuità aziendale al Grifone, ha deciso di disimpegnarsi dal club. Si cerca quindi un nuovo azionista per la società di Serie A, che passerà di mano nei prossimi tempi.

A tal proposito, la banca di investimento Moelis è stata incaricata da A-Cap (che ha preso in mano la gestione di diverse controllate di 777 Partners) di vendere il Genoa e inizierà da domani a dialogare con i potenziali acquirenti del club rossoblù. Si tratta di una prima fase esplorativa che servirà a scremare il numero degli interessati.

Questa attività potrebbe durare qualche mese e si rende necessaria per selezionare al meglio chi poi sarà veramente interessato all’acquisto della società. La procedura è la stessa già utilizzata per alcuni degli altri club che sono di proprietà di 777. Tra questi ci sono i casi di Red Star e Standard Liegi che, al momento, si trovano in una fase più avanzata dell’intero iter. Intanto, i contatti tra Banca Moelis e i dirigenti del Genoa sono praticamente quotidiani.

Alcuni giorni fa è andato in scena un incontro con Paul Mann, esponente dell’istituto bancario statunitense incaricato di seguire la vicenda. Difficile prevedere quanto possa durare questo primo step ma è evidente che, salvo colpi di scena e offerte improvvise, per arrivare a una trattativa vera e propria bisogna aspettare ancora qualche mese. Ma chi è Paul Mann? E di cosa si occupa a Moelis?

Chi è Paul Mann? La carriera del dirigente di Moelis & Company

Paul Mann è Managing Director di Moelis & Company, dove è specializzato in consulenza finanziaria nel settore “Specialty Finance Advisory”. Mann – si legge nella sua biografia sul sito del gruppo – vanta oltre 15 anni di esperienza nel settore dell’investment banking, dove ha fornito servizi di consulenza strategica per fusioni e acquisizioni (M&A) e raccolta di capitali a una varietà di istituzioni finanziarie, tra cui società di finanza specializzata e compagnie assicurative.

Prima di entrare in Moelis & Company, dove opera ormai da quasi 16 anni, Paul Mann ha lavorato nel Financial Sponsors and Leveraged Finance Group in UBS Investment Bank: qui ha lavorato tra il 2005 e il 2009. L’uomo ha conseguito una laurea in Economia presso l’Università del Michigan e un M.B.A. presso la Stephen M. Ross School of Business della stessa università.