Percassi: «Fatto le corse per finire lo stadio in breve. Il sold-out ci soddisfa»

L’Atalanta è pronta a sfidare l’Udinese nella 12esima giornata del campionato di Serie A. Una partita che potrebbe regalare ai bergamaschi un altro successo e addirittura il momentaneo primo posto in classifica, alla pari del Napoli, nell’attesa che i partenopei scendano in campo a San Siro per il big match contro l’Inter di Simone Inzaghi.

A pochi minuti dal fischio d’inizio dell’incontro, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di DAZN, per parlare della sfida, a cominciare dal colpo d’occhio offerto dallo stadio: «Abbiamo fatto le corse per finire lo stadio nel più breve tempo possibile. Il fatto che sia sempre sold out è motivo di grande soddisfazione».

«I nuovi acquisti? Stanno dando un contributo importante, siamo contenti, sono tutti ragazzi che si stanno comportando in maniera perfetta e integrando bene nel gruppo. Bisogna cercare di essere pragmatici e sognatori, sapendo che i sogni sono qualcosa da inseguire, ma si scontrano con la realtà. Oggi ci aspetta una partita delicata contro una squadra forte e dovremo affrontarla nel migliore dei modi», ha concluso Percassi.