Il Lecce esonera Gotti: è il secondo cambio di stagione in panchina in Serie A

«L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune».

Con questa nota pubblicata nella giornata odierna, il club salentino ha annunciato di avere esonerato l’allenatore italiano, reduce dal pareggio interno contro l’Empoli. Non sono bastate la rimonta e le occasioni nel finale di gara contro i toscani a salvare la panchina del tecnico, che lascia con la squadra terzultima, in zona retrocessione.

Si aprirà ora la caccia al nuovo tecnico, che potrebbe essere Marco Giampaolo. Quello di Luca Gotti è il secondo esonero di stagione da parte di un club di Serie A, dopo che la Roma ha scelto di cambiare Daniele De Rossi con Ivan Juric. Proprio i giallorossi potrebbero già cambiare una seconda volta, con voci che vorrebbero l’arrivo di Roberto Mancini.