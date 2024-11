Fiorentina, da Adli ai premi per Chiesa e Vlahovic: il mercato a bilancio

La Fiorentina ha chiuso il bilancio della stagione 2023/24 con un rosso in calo a 6 milioni di euro. I ricavi sono cresciuti a quota 199 milioni di euro (40 milioni in più rispetto ai 159 milioni del 2022/23), spinti in particolar modo dalle plusvalenze e da un leggero incremento dei ricavi da diritti televisivi e da sponsorizzazioni.

Dalle pieghe del fascicolo di bilancio – consultato da Calcio e Finanza – emergono anche le cifre ufficiali della campagna trasferimenti per la stagione 2024/25. Una sessione, quella estiva, che ha portato a Firenze diversi volti nuovi, molti dei quali si stanno esprimendo al meglio sotto la nuova gestione del tecnico Raffaele Palladino.

«Il calciomercato estivo si è svolto dal 1° luglio fino al 30 agosto 2024, ed ha visto un’importante ricostruzione della squadra con l’innesto di 13 giocatori. Si riepilogano le maggiori operazioni» e «si precisa inoltre che il corrispettivo totale del trasferimento […] non comprende la quota di riscatto dei prestiti nonché eventuali premi condizionati alle performance sportive».

Fiorentina cifre ufficiali mercato 2024 – Gli acquisti

Ecco le operazioni in entrata: