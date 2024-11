Real Madrid, previsti ricavi oltre il miliardo anche nel 2024/25

Il prossimo 24 novembre, lo stato maggiore del Real Madrid, guidato da Florentino Perez, si riunirà per ascoltare dal proprio presidente la situazione in casa dei blancos. E come ogni anno ognuno potrà portare le proprie opinioni e richieste di chiarimenti sulle varie tematiche che riguardano il club.

Come riporta il quotidiano Marca, Perez introdurrà a tutti lo stato dei lavori del Bernabeu (lo stadio è pressoché finito, ma mancano ancora i lavori esterni che coinvolgeranno per esempio i parcheggi). Inoltre, sono in corso valutazioni per i cambiamenti nella struttura del club.

Ma tutto partirà dalla salute economica del club. Nella stagione 2023/24, il Real Madrid ha incassato 1,073 miliardi di euro, con un aumento di 230 milioni di euro (27%) rispetto all’esercizio 2022/23, che ha permesso ai Blancos di diventare il primo club calcistico a superare il miliardo di fatturato (senza operazioni straordinarie). Per quanto riguarda, invece, la stagione in corso, è stata redatta una previsione che fissa in 1,13 miliardi di euro di euro i ricavi per l’annata 2024/25. La voce di entrata che è cresciuta di più è il marketing, che in un solo anno è passato da 340 milioni a 426 milioni per la stagione 2023/24.

Il Real Madrid ha chiuso l’esercizio 2023/24 con un utile netto di 16 milioni di euro, con un aumento del 32% rispetto all’esercizio precedente, che si era fermato a 12 milioni. L’utile operativo al 30 giugno 2024, che esclude gli interessi del prestito per il progetto di ristrutturazione dello stadio, è di 82 milioni di euro, rispetto ai 128 milioni di euro al 30 giugno 2023. Il contributo del Real Madrid in termini di imposte e sicurezza sociale per l’esercizio 2023/24 è stato di 277,1 milioni di euro.

Le spese del personale per il 2023/24 hanno visto un calo, passando 504 milioni a 482 milioni di euro. I successi sportivi comportano spese sotto forma di premi, che in questo caso, grazie alla vittoria di Liga, Supercoppa spagnola e Champions League della squadra di Carlo Ancelotti, hanno raggiunto i 40 milioni di euro. Tuttavia, queste tre vittorie hanno permesso di toccare al rialzo anche gli introiti derivanti dalle varie competizioni, che sono arrivati a toccare quota 150 milioni, superando la stima iniziale di 108 milioni. In questa cifra sono compresi anche i premi derivanti dal massimo campionato spagnolo di basket, vinta la scorsa stagione dal Real Madrid.