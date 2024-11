"Campioni del Made in Italy": il docufilm di Lega Serie A in concorso al Milano International Ficts Festival

Si è svolta nella prestigiosa cornice del Palazzo della Regione (Palazzo Città di Lombardia) di Milano, la proiezione di “Campioni del Made in Italy”, il docufilm in cui i club di Serie A raccontano il meglio delle filiere produttive e delle bellezze del loro territorio, attraverso la voce e la testimonianza dei loro campioni stranieri, tra i quali Paulo Dybala, Khvicha Kvaratskhelia, Marten De Roon, Rafael Leao, Marcus Thuram, Dusan Vlahovic e molti altri.

L’ambizioso progetto, realizzato presso l’Iliad IBC di Lissone da Lega Serie A in collaborazione con Maeci (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), è in concorso al 42° Milano International Ficts Festival 2024, organizzato dalla Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, in corso nel capoluogo lombardo dal 5 al 9 novembre.

Presenti alla proiezione anche quattro grandi campioni del calcio italiano: Massimo Ambrosini, Roberto Donadoni, Alessandro Matri e Luca Toni, oltre all’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo.

«Volevo ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo progetto, il regista Dario Baldi e tutti i Club e gli atleti che si sono messi a disposizione con grande entusiasmo – ha commentato sul palco Luigi De Siervo –. Questo è un progetto importante perché per la prima volta il calcio cambia paradigma, abbiamo usato la grande capacità di rappresentazione e di coinvolgimento dei campioni per trasmettere un messaggio, laddove gli appassionati più giovani seguono in certi casi più gli atleti delle squadre. Il calcio è a tutti gli effetti il “soft-power” dell’Italia, siamo presenti con la Serie A in oltre 200 Paesi con centinaia di milioni di audience e ciò ci ha permesso di raccontare a tutto il mondo, in tutte le lingue dei nostri campioni, le città italiane e le loro filiere produttive».

Lega Serie A è inoltre in concorso al FICTS Fest anche con “Intergalactic”, prodotto presso l’Iliad International Broadcast Centre di Lissone, che racconta la conquista della seconda stella da parte dell’Inter nella passata stagione. La proiezione è in programma l’8 novembre 2024 alle ore 18:30, sempre presso l’Auditorium Testori del Palazzo della Regione.

Infine, ⁠ il film documentario “Seydou – Il sogno non ha colore” che affronta la tematica della lotta al razzismo nel calcio rappresentata dalla campagna della Lega Serie A “Keep Racism Out”, diretto da Simone Aleandri, e prodotto da Wonder Project con Rai Cinema e in collaborazione con Lega Serie A, è stato proiettato mercoledì 6 al Cinema Centrale di Milano.