Serie A in super anticipo: perché Genoa-Como si gioca di giovedì

Perché Genoa Como si gioca giovedì? In una settimana ricca di appuntamenti europei, con le sfide di Champions League, Europa League e Conference League che vedono impegnate anche le formazioni italiane, la Serie A si prepara già a fare il suo ritorno in campo. A meno di 72 ore dalle sfide contro Parma ed Empoli, Genoa e Como inaugureranno il 12° turno di campionato in un insolito super anticipo in programma oggi, giovedì 7 novembre alle 21:00.

Una sfida che andrà in scena in contemporanea con gli incontri di Europa League e con quelli di Conference League. Nel dettaglio, il match di Serie A sarà sovrapposto alle sfide che vedranno impegnate la Lazio di Baroni (in casa con il Porto) e la Fiorentina di Palladino (in trasferta contro l’APOEL).

Perché Genoa Como si gioca giovedì? Le ragioni della scelta

Ma perché Genoa Como si gioca giovedì? Questa scelta particolare nasce dal fatto che nel fine settimana a Genova si terrà il Rally della Lanterna, atto conclusivo della Coppa Italia Rally e che vedrà ai nastri di partenza oltre 170 vetture e i migliori piloti delle graduatorie delle 10 zone nazionali e si svilupperà nel cuore della città.

La 40a edizione del Rally della Lanterna, in programma il 9 e il 10 novembre e inserita nel ricco programma degli eventi di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, si svilupperà proprio nel cuore del capoluogo ligure con partenza e arrivo fissati nel centro della città, premiazione finale nella suggestiva Piazza della Vittoria e il piazzale antistante lo stadio Luigi Ferraris che sarà trasformato per l’occasione in parco assistenza per le vetture e gli equipaggi.

Con le ricognizioni stradali previste già a partire da venerdì 8 novembre e gli shakedown e le due gare che si svilupperanno nella giornata di sabato e domenica, era di fatto impensabile che la partita del Genoa potesse disputarsi nel fine settimana o di venerdì. Da qui, dunque, la richiesta alla Lega Serie A di programmare la partita giovedì in serata, nonostante le altre italiane impegnate nelle coppe europee.