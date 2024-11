Juve, al via le valutazioni sul nuovo stadio per Next Gen e Women

La Juventus continua a coltivare l’idea di un nuovo stadio per la seconda squadra e la squadra femminnile. Lo ha confermato l’ad bianconero Maurizio Scanavino, nel corso dell’odierna assemblea degli azionisti.

«Relativamente a un nuovo stadio per Next Gen e Women abbiamo iniziato una serie di studi per valutare una nuova costruzione ma non è una cosa che avverrà a breve. Siamo concentrati sul risanamento della società», le parole del dirigente della società bianconera.

Si tratta di un progetto che era già emerso nel 2021, quando il club bianconero spiegò in uno dei documenti allegati all’allora operazione di aumento di capitale: «Rispetto a quanto riportato da alcuni siti internet di informazione sportiva in merito alla costruzione di un nuovo stadio per ospitare le partite dell’Under 23, della prima squadra femminile e dell’Under 19, l’Emittente precisa che, come per tutti i progetti di rilevanza strategica per il business societario, vengono vagliate le diverse opportunità a disposizione prima di procedere con un (eventuale) investimento», la puntualizzazione del club bianconero all’epoca.

«Con specifico riferimento al progetto del c.d. “secondo stadio”, che avrebbe la funzione di ospitare le squadre di Juventus diverse dalla Prima Squadra (ossia, l’Under 23, la prima squadra femminile, l’Under 19 ed eventualmente le ulteriori squadre giovanili maschili e femminili), la Società conferma che non sono state assunte decisioni in merito e che sono in corso, alla Data del Documento di Registrazione, talune valutazioni», concluse la società.

Attualmente, sia la Juventus Next Gen che la Juventus Women disputano le rispettive gare interne allo stadio Stadio Pozzo-Lamarmora di Biella.