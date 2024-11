Juve, trattative con più brand per lo sponsor di maglia: accordo entro fine stagione

Si sta svolgendo nella giornata odierna l’assemblea degli azionisti della Juventus, chiamata ad approvare il bilancio del club bianconero chiuso al 30 giugno, con un rosso di 199,2 milioni di euro. I lavori sono stati aperti dal presidente della Juventus Gianluca Ferrero, alla presenza anche dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino.

Nella prima fase dell’assemblea sono intervenuti anche i piccoli azionisti della società bianconera, che hanno posto diverse domande sui temi più caldi. Tra questi, inevitabilmente, c’è quello dello sponsor di maglia. La società non ha ancora siglato una partnership dopo la fine del rapporto con Jeep, ma si attende di farlo entro la fine della stagione.

«Siamo in trattativa con diversi brand e diverse società di standing e visibilità internazionale. Consideriamo di arrivare alla chiusura di un accordo importante entro la fine di questa stagione», ha spiegato l’amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino.

«Nel frattempo, abbiamo dato la disponibilità a continuare la collaborazione con Save The Children (brand presente sulla maglia da inizio stagione, ndr), un’opportunità per fare del bene. Ricordo che qualche settimana fa abbiamo chiuso invece per quanto riguarda lo sponsor di manica con Azimut», ha concluso Scanavino.