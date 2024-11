De Laurentiis si congratula con Trump per la rielezione a presidente degli Stati Uniti d'America

Non solo politici e personalità, anche il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis si è voluto complimentare con Donald Trump per la sua rielezione a presidente degli Stati Uniti d’America.

«Il presidente del SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, desidera congratularsi con Donald Trump per essere stato eletto Presidente degli Stati Uniti d’America», ha scritto il numero uno del club partenopeo in un tweet.

SSC Napoli President Aurelio De Laurentiis would like to congratulate Donald Trump on being elected the President of the United States of America

