Lazio, biglietti agli abbonati dei settori chiusi: UEFA pronta al pugno duro

Gli occhi della UEFA sonno puntati sulla sfida di domani sera tra Lazio e Porto, in programma allo stadio Olimpico di Roma e valida per la quarta giornata della prima fase di Europa League. Lo scorso 10 ottobre il Comitato Arbitrale del massimo organismo europeo aveva decretato la chiusura parziale della Curva Nord (gate 48 e 49) per due turni.

Un turno era da scontare subito e un secondo (la sfida interna contro il Ludogorets) con la sanzione sospesa per un altro anno. Una decisione presa a causa di quanto accaduto durante la gara contro il Nizza, partita della seconda giornata di Europa League del 3 ottobre scorso. Un gruppo di tifosi biancocelesti è stato protagonista di lancio di oggetti, petardi e fumogeni nell’area circostante al terreno di gioco, e di saluti fascisti, cori e ululati razzisti, secondo quanto scritto nel comunicato.

La Lazio non ha impugnato la decisione perché la UEFA ha i filmati di quanto accaduto, ma ieri – come riportato da Il Messaggero – ha deciso di offrire un’alternativa ai tifosi abbonati dei gate 48 e 49 per assistere comunque alla gara contro il Porto. La prima opzione è ricevere al costo di un euro un biglietto di ingresso per i settori curva nord e distinti nord (fino a esaurimento posti), la seconda acquistare un tagliando per gli altri spicchi dello stadio, integrando un sovraprezzo contenuto (dai 12 euro in Tevere ai 24 in Montemario) e legato al maggior costo rispetto alla tessera in proprio possesso.

Un escamotage legalmente consentito alla Lazio per scongiurare eventuali richieste di rimborso da parte degli abbonati dei settori chiusi, ma che la UEFA non ha affatto gradito. Ecco perché, se domani sera dovesse verificarsi qualche incidente o riecheggiare qualche insulto, il pugno sarebbe durissimo e arriverebbe sino alla chiusura dell’intero Olimpico, non solo per un turno.