Infantino si congratula con Trump: «Avremo un grande Mondiale negli USA»

“Congratulazioni Presidente! Avremo una grande Coppa del Mondo e una grande Coppa del Mondo per Club negli Stati Uniti d’America. Il calcio unisce il mondo”. Anche il presidente della FIFA Gianni Infantino si è voluto congratulare con Donald Trump dopo la sua rielezione a presidente degli USA, in un post pubblicato su Instagram. L’assegnazione dei Mondiali 2026 agli USA infatti è avvenuta durante la prima presidenza Trump, nell’agosto 2018.

Ora il rapporto tornerà a stringersi verso il 2026. Trump infatti sta per vincere ufficialmente le elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America grazie ad alcune importanti vittorie negli stati in bilico, dove sembrava ci fossero maggiori opportunità per Kamala Harris. Con la vittoria in Pennsylvania e la prevista vittoria in Alaska, Wisconsin e in parte del Maine, Trump ha matematicamente vinto le elezioni.

Donald Trump, mano nella mano con la moglie Melania, di nuovo First Lady, e accompagnato dai figli, inclusa Ivanka Trump e il marito Jared Kushner, si è presentato al suo elettorato come 47° Presidente statunitense (il più anziano di sempre), insieme a Vance, vicepresidente repubblicano.

«Vorrei ringraziarvi tanto. Abbiamo migliaia di amici qui con noi. È stato un movimento incredibile, inedito il nostro. Francamente questo è stato il più grande movimento nella storia. Ora raggiungeremo un altro livello di importanza perché aiuteremo il nostro Paese, aiuteremo il Paese a lenire le ferite. È un Paese ferito gravemente, sistemeremo tanti problemi, tra cui quello del confine. Abbiamo fatto la storia per una ragione: noi abbiamo superato ostacoli che nessuno pensava avremmo superato, abbiamo raggiunto un grande successo politico. Guardate quanti siamo qui», ha commentato.