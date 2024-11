Ufficiale, Djokovic salta le Atp Finals: «Non giocherò per via di un infortunio»

Ora è ufficiale: Novak Djokovic non parteciperà alle Atp Finals di Torino, in programma dal 10 al 17 novembre. Lo ha annunciato lo stesso campione serbo nella giornata odierna, con un messaggio apparso in una storia su Instagram.

«È un onore qualificarsi per le Atp Finals, non vedevo l’ora di essere lì, ma a causa di un perdurante infortunio non giocherò la prossima settimana. Chiedo scusa a tutti quelli che si erano organizzati per vedermi. Auguro a tutti i giocatori un grande torneo. Ci vediamo presto», ha scritto Djokovic sul suo canale social.

Le voci di una sua assenza si erano fatte sempre più insistenti. Djokovic, non ancora certo al 100% della qualificazione, aveva comunque lasciato trasparire come le Finals, in questa fase finale della carriera, non fossero tra le sue priorità. Di ritorno dalle vacanze con la famiglia, il tennista si trova attualmente a Belgrado per assistere da spettatore al torneo 250 in corso di svolgimento nella sua città d’origine.