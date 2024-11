Mondiale per Club 2025, ancora nessuna certezza sui ricavi dal torneo

Mancano poco più di sette mesi all’edizione inaugurale del Mondiale per Club FIFA, torneo che radunerà le migliori 32 squadre del pianeta e che a partire dall’estate del 2025 (negli Stati Uniti d’America) si disputerà con cadenza quadriennale. A rappresentare l’Italia ci saranno Inter e Juventus, qualificatesi alla competizione tramite il ranking 2021-2024.

A dicembre si alzerà il sipario sulla manifestazione, dal momento in cui proprio in quel mese è previsto il sorteggio della fase a gironi della competizione. In attesa che i club scoprano i rispettivi avversari, non ci sono ancora novità per quanto riguarda il montepremi che la FIFA metterà in palio per le società partecipanti.

Soldi che arriveranno dai contratti siglati con le emittenti per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti televisivi e dagli accordi commerciali con gli sponsor. A tal proposito, nei giorni scorsi la FIFA ha annunciato il primo grande partner del Mondiale per Club: il colosso Hisense, multinazionale cinese che opera nel campo della produzione di elettrodomestici.

Dunque, quando saranno noti i premi per le società partecipanti? Quanto varrà prendere parte alla manifestazione? Per il momento, secondo quanto emerge dal regolamento sul Mondiale per Club – consultato da Calcio e Finanza – la FIFA non è ancora in grado di fornire risposte precise in questo senso, dunque i dettagli saranno comunicati in seguito.

«Le disposizioni finanziarie riguardanti il montepremi distribuibile ai club partecipanti, così come i pagamenti di solidarietà ai club non partecipanti, saranno comunicate tramite una circolare del torneo ai club partecipanti», si legge all’articolo 37 del regolamento.