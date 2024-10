La FIFA sigla un accordo con Hisense: è il primo sponsor del Mondiale per Club 2025

La FIFA ha nominato Hisense come primo sponsor ufficiale del nuovo Mondiale per Club 2025, segnando un importante sviluppo nella relazione tra le due organizzazioni e inaugurando una serie di annunci commerciali per la competizione calcistica tra club che prenderà vita la prossima estate negli Stati Uniti d’America.

La partnership è stata celebrata in un evento speciale alla Shanghai Tower, al quale hanno partecipato il Presidente della FIFA Gianni Infantino, il Segretario Generale della FIFA Mattias Grafström e il Presidente di Hisense Group, Jia Shaoqian. Come uno dei principali marchi globali di elettronica di consumo e elettrodomestici, Hisense punta a costruire un’impresa e un brand di livello mondiale, continuando a concentrarsi su asset sportivi di alto livello. Firmando ufficialmente come partner del torneo FIFA, la nuova competizione mondiale di punta tra club, Hisense sta avanzando nella sua strategia di marketing sportivo e accelerando i suoi sforzi di globalizzazione.

Parlando al lancio della partnership, il Presidente della FIFA Gianni Infantino ha dichiarato: «Siamo lieti di dare il benvenuto a Hisense, un marchio leader di mercato a livello globale, come Partner Ufficiale del FIFA Club World Cup 2025. L’impegno di Hisense per l’innovazione e la tecnologia è in linea con la nostra visione per questo torneo, che riunirà le 32 migliori squadre del mondo in una celebrazione indimenticabile del nostro sport, che rivoluzionerà il calcio per club».

«Questa partnership offrirà ai tifosi modi unici per interagire con il torneo, sia dentro che fuori dal campo, ponendo le basi per il FIFA Club World Cup su un’innovazione guidata dalla tecnologia che ne consentirà la fioritura», ha proseguito il numero uno dell’organo di governo del calcio mondiale.

Il Presidente del Gruppo Hisense, Jia Shaoqian, ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di essere un Partner Ufficiale del FIFA Club World Cup 2025, una competizione tra i migliori club di tutte e sei le confederazioni, che rappresenta un dialogo tra campioni, un incontro di eccellenze di primo livello. Questo si allinea perfettamente con la ricerca dello spirito del campione di Hisense e con il nostro ultimo obiettivo aziendale di costruire un’impresa e un brand di classe mondiale».

«Come pioniere delle televisioni AI, la nuova serie di televisori AI di Hisense è perfetta per il FIFA Club World Cup. La base tecnologica della AI TV di Hisense è il modello Xinghai, sviluppato internamente, che supporta aggiornamenti intelligenti continui in varie categorie di elettrodomestici, migliorando notevolmente l’esperienza utente e la competitività sul mercato. Insieme alla FIFA, Hisense presenterà il miglior Club World Cup per il pubblico globale», ha concluso.