Caso dossieraggio, il Pm chiede il sequestro di 140mila euro a Gravina

Il Riesame di Roma si è riservato di decidere in merito all’istanza della Procura Roma dopo il no del gip alla richiesta di sequestro preventivo di 140mila euro nei confronti del presidente della FIGC Gabriele Gravina, indagato per autoriciclaggio. Il denaro è legato, per equivalente, all’acquisto di una collezione di libri antichi di Gravina da parte di terzi.

Il gip ha respinto la richiesta della Procura nel giugno scorso escludendo la sussistenza del fumus del reato. La decisione del tribunale della Libertà arriverà nei prossimi giorni dopo l’udienza di oggi a cui hanno preso parte gli avvocati di Gravina, Fabio Viglione e Leo Mercurio.

Il procedimento venne avviato nel marzo del 2023 a piazzale Clodio dopo un atto di impulso della Procura nazionale Antimafia su presunti illeciti emersi dall’inchiesta di Perugia su attività di dossieraggio che coinvolge, tra gli altri, Pasquale Striano. L’oggetto del procedimento riguarda presunte irregolarità tra cui la compravendita di una collezione di libri antichi nella disponibilità di Gravina.